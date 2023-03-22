京對港策略人事確定 港落實大步走 財金專欄 2023/03/22 分享： 分享： 中央主管港澳的人事底定，對香港未來發展路向，也有清晰指示：加快融入國家發展大局，助力國家建設成現代化強國。 特首李家超赴京返港後，多個涉及香港未來重要發展的會議，本周相繼召開，以落實中央政策大步走。 對港 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 全球央行領袖集香江 銀行風暴上議程 2023/03/21 全球央行領袖集香江 銀行風暴上議程 有政戲 - 港澳辦改革 中央對港戰略新定位 2023/03/20 港澳辦改革 中央對港戰略新定位 有政戲 - 港澳辦變革 知情人士揭來龍去脈 2023/03/17 港澳辦變革 知情人士揭來龍去脈 有政戲 - 中央開新局 港政商界爭相上京 2023/03/16 中央開新局 港政商界爭相上京 有政戲 - 李慧琼的選擇題 身兼5職如何取捨？ 2023/03/15 李慧琼的選擇題 身兼5職如何取捨？ 政治 中國 香港 廣東省 經濟 金融 大灣區 李家超 瑞銀 互聯互通