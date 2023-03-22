京對港策略人事確定 港落實大步走

中央主管港澳的人事底定，對香港未來發展路向，也有清晰指示：加快融入國家發展大局，助力國家建設成現代化強國。

特首李家超赴京返港後，多個涉及香港未來重要發展的會議，本周相繼召開，以落實中央政策大步走。

對港

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