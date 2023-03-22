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任正非最新講話流出：我也是親美的

財金 13:39 2023/03/22

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據上海交通大學先進產業技術研究院發布，華為創始人任正非在華為設立的「難題揭榜」火花獎公司內外的獲獎者及出題專家座談會上發表講話。任正非提到，華為未來會加大研發費用的投入，還預計未來AI賽道上將會風起雲湧，不會只得微軟一家獨大。

    點擊圖片放大

任正非在會上提到，2022年華為的研發經費是238億美元（約1,856億港元），幾年後隨着公司的利潤增多，在前沿探索上還會繼續加大投入。

他說，華為用3年時間內完成1萬3,000多顆器件的替代開發、4,000多電路板的反复換板開發，「直到現在我們電路板才穩定下來，因為我們有國產的零件供應了。」

任正非說，創立華為以後，自己也是親西方的，當時華為提出一個口號「要用世界上最好的零部件和工具造世界上最好的產品」，任正非指他們實現了，但後來突然受到制裁，別人不能給他們提供零部件、工具，他們就傻了。

......

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撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : 華為啟示

制裁 家居 經濟 香港經濟日報 香港 美國 網絡保安 科技產品 科技戰 雲端

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