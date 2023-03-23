曾淵滄：騰訊始終是最好的科網股

資深投資者曾淵滄在騰訊 （00700） 業績前接受《Money Times》專訪時表示，在眾多增長股當中，仍然最看好騰訊。

暫時未諗到比騰訊更好的公司，騰訊每次跌下來，都可以買。

曾淵滄指出，除非騰訊管理層有變，否則都繼續看好。「公司的管理層好重要，所以好佩服巴菲特買蘋果，巴菲特係在庫克（Tim Cook）上場之後先買蘋果，而唔係創辦人喬布斯在世時買蘋果，理由係庫克在產品銷售方面青出於藍，所以管理層好重要。」

另一方面，騰訊公布2022年度業績，騰訊期內收入為5,545.5億元（人民幣，下同），按年跌1%；純利為1,882.4億元，按年跌16%；非國際財務報告準則（Non-GAAP）純利為1,156.5億元，按年跌7%。

騰訊2022年第四季收入為1,449.5億元，按年升1%，按季度升3%；純利為1,062.7億元，按年升12%；非國際財務報告準則純利為297.1億元，按年升19%，但按季度倒退8%。

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他續稱，阿里巴巴 （09988） 以及螞蟻集團就是因為管理層在公開場合做出不適當的發言，而滑鐵盧。

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曾淵滄認為，比較年輕的投資者可以買較多增長股，而年長的投資者則可以採取較保守的策略，買更多收息股。

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