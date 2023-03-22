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零售物業租賃回暖 焦點重投核心區

研究報告 15:10 2023/03/22

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仲量聯行近日發表3月份的《香港地產市場觀察》顯示，香港寫字樓及商舖等商用物業均受惠跨境活動恢復。當中的商舖市場，投資意更欲開始重投核心區域。

    點擊圖片放大
    +2

3月份《香港地產市場觀察》關於寫字樓市場分析，詳見：【下一頁

受惠於跨境客流的恢復，今年1月零售業總銷貨額按年回升7%。在主要零售類別中，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物類別銷貨額升幅最大，達到23.1%；同時，網上銷貨額在1月按年下降 4.2%，為3年來首次下跌。

該報告續指：

  • 1月入境人數上升至近50萬人次，相較於12月的約16萬人次，入境訪客人數得到更明顯的增長。
  • 然而，目前的旅客人數僅為疫情前高峰水平約十分之一。在2月份入境人數限制取消後，預計旅客人數將進一步回升。

（請點擊圖片放大）

    點擊圖片放大

零售相關物業租賃市場方面，該報告表示......

報告數據來源：仲量聯行

編輯：蕭悅潾

至於仲量聯行在今年3月初發布，關於地產和/或私募股權投資經理等，對亞太區物業市場前景看法的《2023年亞太區投資者情緒晴雨表》，詳見：【下一頁

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

...

撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 機構觀點

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