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零售物業租賃回暖 焦點重投核心區（第二版）

研究報告 16:22 2023/03/22

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本文第一版提及，隨着香港與內地於今年2月初全面恢復通關，仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》顯示，香港零售相關物業租賃市場氣氛回暖。

    點擊圖片放大

仲量聯行香港研究部執行董事黃志輝表示：

相較於去年12月的約16萬人次，入境訪客人數得到更明顯的增長。今年1月入境人數上升至近50萬人次。然而，目前的旅客人數僅為疫情前高峰水平約十分之一。在2月份入境人數限制取消後，旅客人數預計將進一步回升。因此，租賃市場氣氛回暖，核心區街舖錄得數宗成交。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第一版刊於3月22日 15：10】

仲量聯行近日發表3月份的《香港地產市場觀察》顯示，香港寫字樓及商舖等商用物業均受惠跨境活動恢復。當中的商舖市場，投資意更欲開始重投核心區域。

    點擊圖片放大
    +2

3月份《香港地產市場觀察》關於寫字樓市場分析，詳見：【下一頁

受惠於跨境客流的恢復，今年1月零售業總銷貨額按年回升7%。在主要零售類別中，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物類別銷貨額升幅最大，達到23.1%；同時，網上銷貨額在1月按年下降 4.2%，為3年來首次下跌。

該報告續指：

  • 1月入境人數上升至近50萬人次，相較於12月的約16萬人次，入境訪客人數得到更明顯的增長。
  • 然而，目前的旅客人數僅為疫情前高峰水平約十分之一。在2月份入境人數限制取消後，預計旅客人數將進一步回升。

（請點擊圖片放大）

    點擊圖片放大

零售相關物業租賃市場方面，該報告表示......

報告數據來源：仲量聯行

編輯：蕭悅潾

至於仲量聯行在今年3月初發布，關於地產和/或私募股權投資經理等，對亞太區物業市場前景看法的《2023年亞太區投資者情緒晴雨表》，詳見：【下一頁

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...

撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 機構觀點

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