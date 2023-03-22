中金教路 高股息國企股選股三大概念

近日港股高股息標的、尤其是相關央國企持續受市場關注，一般而言，高股息作為一種投資策略，投資價值主要體現在包括股息的全收益和波動調整後的穩定回報。正因如此，高股息投資價值可歸納為類似永續債的穩定回報、抗波動的防禦屬性，以及港股高股息因聯繫匯率制度特有的匯率對沖效果。

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中金指出，基於上述特徵，注意到高股息標的跑贏往往出現在三種情形，包括：

1. 利率下行階段，其類債券穩定回報屬性更具吸引力。當前恆生高股息指數股息率7.62%較中國10年期國債收益率2.86%的差值，處於歷史均值上方一倍標準差，仍有較大空間；

2. 市場波動較大階段，如歷史上VIX走高時，高股息具有明顯的超額收益；

3. 人民幣匯率貶值，人民幣匯率貶值通常會伴隨著南向資金的大幅流入，但匯率貶值不僅會使得折算成港幣的EPS受損、同時也意味著整體經濟尤其是周期成長性板塊盈利承受較大壓力，故不加區分的買入港股反而無法起到對沖效果、甚至可能承受更大損失。

高股息標的因價值屬性往往有更好對效果，實際上，上述三點也恰恰是2022年港股高股息大幅跑贏的原因。

高息國企股的選擇

中金又指出，當高股息與國企的結合，是中國特色估值體系。二十大報告提出對深化國企改革提出更高要求，國資委因此進一步優化中央企業經營指標體系。上市國企與高股息的一個結合點，是通過提高派息率來實現：提升公司ROE滿足央企經營指標考核要求，以及增加股東回報來上繳財政、並實現二級市場價值發現。

在選股方面，中金指出，高股息國企篩選，包電信、能源等央企派息率遠高行業平均；電信、運輸板塊的股息與派息率組合更具吸引力。基於這一思路，中金表示，可從公司特徵（屬性、行業、規模），分紅歷史（派息率與股息率）、尤其是分紅能力（自由現金流、淨現金和債務）等三個概念選股。從行業上看，中金注意到電訊、能源和工業板塊央企的派息率遠高於其他行業平均。同時，從派息率與股息率對比角度，電訊、運輸基礎設施、個人用品等板塊更具吸引力。

中金又建議，關注尚有派息空間的優質國企。除了可能受益於國企估值修復和派息比例增加外，高股息標的在近期外部市場波動加大和不確性因素增加的背景下，其穩定現金流回報和相對韌性的股價表現也可以作為組合較好的風險對沖和平衡器。

報告來源：中金

編輯：錢家鋒

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