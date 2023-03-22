揭盅！ 騰訊純利小遜 廣告超預期復甦（即時分析更新）

騰訊 （00700） 已公布2022年第四季業績，Non-IFRS純利按年升19%至297.1億元（人民幣‧下同），雖恢復了至高雙位數增長，但相對市場平均值24%的高增長期望，仍有些微落差：

▼ 點擊圖片放大 +2

最大利好，固然是廣告收入的超預期復甦，按年大增15%遠超市場預期。公司解釋業務強勁的因素：

我們釋放了包括視頻號信息流廣告在內的更多廣告庫存，同時廣告主需求有所改善。 我們加強了廣告生態系統驅動交易的能力，在2022年第4季，引流到商家企業微信和小程序的廣告佔微信廣告收入超過三分之一。 提升後的機器學習基礎設施提升了廣告主的廣告轉化效率及投資回報率，同時使我們實現更高的訓練效率。

▼ 點擊圖片放大

可惜去年第四季的疫情防控仍打擊公司業務，金融科技收入按年倒退。不過公司也提到，隨著中國消費復甦，在2022年第1季高基數的基礎上，騰訊的日均商業支付金額自2023年第1季以來恢復了雙位數的同比增長率。最壞時間料已過去。

（持續更新中）

記者：陳煒傑

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此。

...