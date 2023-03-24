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任正非３箭齊發 貫徹華為「自主攻關」

研究報告 15:45 2023/03/24

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華為作為中國科企核心企業，任正非的言論對科企行業幾可以震動山河來形容。

任正非近日的言論，總結一個非常突出的方向就「自主攻關」。

從技術層面華為在PCB、CAD、EDA三大工具軟體上均取得重大突破，其中在芯片領域已完成14nm以上EDA工具國產化，並將於今年完成全面驗證；華為硬軟芯（硬件開發、軟件發展和芯片開發）三條研發生產綫目前完成了軟件/硬件開發78款軟件工具的替代，這基本可以奠定日後研發作業的連續性。另一邊廂，華為在芯片領域的突破攻堅，國產化實現卻代表着中國科技發展的瓶頸有望緩解。

從軟件的生態圈上，在ERP範疇，華為的自主攻關，讓內地南北兩大霸主公司股價連跌多日（見下文）

華為引發ERP風暴  任正非自主攻關讓業界變天　23/3/2023 

內地ERP市場大地震，南北兩大霸主，金蝶 （00268） 、用友（600588）股價齊跌，只因華為董事、CEO任正非近期提到華為自研MetaERP管理系統，軟件市場便掀起巨浪。「華為進軍ERP市場」的巨響，源於華為任正非的難題揭榜言論：

「我們用3年時間完成13000+顆器件的替代開發、4000+電路板的反復換板開發，直到現在我們電路板才穩定下來，因為我們有國產的零部件供應了。今年4月，華為MetaERP將會宣誓，完全用自己的作業系統、資料庫、編譯器和語言……做出自己的管理系統MetaERP軟體。」

作為內地科企巨擘華為掌舵人任非飛此言一出，軟件界兩大巨頭即時承壓，金蝶雖已成為華為合作夥伴，但股價近日卻愈跌愈急，用友股價在連番下挫後，正處尋底格局。

軟件開發工具是根技術，一個軟件生態必須要有生產軟體的工具，據悉，以前中國很多生產工具未能做到獨立自主，華為近10年投放在軟件研發費用高達8450億元人民幣，這趟自主攻關必然為行業帶來巨大衝擊。

專訪「英SIR」黃國英 談港股「局部牛市」【下一頁

 

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ERP的全稱是企業資源規劃（enterprise resource planning），是一種幫助各組織自動化和管理核心商務程序的軟體系統，透過連結公司的財務、供應鏈、營運、商務、報告等資訊，增加企業的營運效率。

……更多內容，用戶請登入。

報告來源：光大證券、中航證券

編輯：陳文政

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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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