華為引發ERP風暴  任正非無心一言業界地震

內地ERP市場大地震，南北兩大霸主，金蝶 （00268） 、用友（600588）股價齊跌，只因華為董事、CEO任正非近期提到華為自研MetaERP管理系統，引發「華為進軍ERP市場」猜想，相比已成為華為合作夥伴的金蝶，用友股價更是連跌不止。

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3月17日，任正非於火花獎家座談會談及，他們自研的MetaERP將會在今年4月份宣誓，其將完全用自己的操作系統、數據庫、編譯器和語言。市場猜想華為在未來將會進軍ERP市場，令ERP行業的龍頭股如金蝶 （00268） 股價大跌。

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ERP的全稱是企業資源規劃（enterprise resource planning），是一種幫助各組織自動化和管理核心商務程序的軟體系統，透過連結公司的財務、供應鏈、營運、商務、報告等資訊，增加企業的營運效率。

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報告來源：光大證券、中航證券

編輯：陳文政

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