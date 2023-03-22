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華為自研克服制裁  任正非無心一言業界地震

研究報告 17:16 2023/03/22

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華為董事、CEO任正非近期提到華為自研了MetaERP管理系統，引發「華為進軍ERP市場」猜想，相關股份隨即跌停收盤。

專訪「英SIR」黃國英 談港股「局部牛市」【下一頁

3月17日，任正非於火花獎家座談會談及，他們自研的MetaERP將會在今年4月份宣誓，其將完全用自己的操作系統、數據庫、編譯器和語言。市場猜想華為在未來將會進軍ERP市場，令ERP行業的龍頭股如金蝶 （00268） 股價大跌。

    點擊圖片放大
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ERP的全稱是企業資源規劃（enterprise resource planning），是一種幫助各組織自動化和管理核心商務程序的軟體系統，透過連結公司的財務、供應鏈、營運、商務、報告等資訊，增加企業的營運效率。

……更多內容，用戶請登入。

報告來源：光大證券、中航證券

編輯：陳文政

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★
新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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