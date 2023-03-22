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安聯投資Franck Dixmier：聯儲局應仿效歐央行（第二版）

研究報告 21:31 2023/03/22

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本文第一版已展示了安聯投資全球固定收益首席投資總監Franck Dixmier，因他認為美國經濟韌性和需求仍然高企的背景下，而預計聯儲局議息會議上將加息0.25厘。

雖然現在金融市場處於複雜多變之時，但是歐洲央行在瑞士央行迅速作出反應後，於3月16日議息會議上一如市場在3月初預期般加息0.5厘。Franck認同，唯一可能令美國聯儲局糾結的是要在穩定價格，以及穩定金融狀況的目標之間，做出一個兩難的選擇。不過，他仍認為：

  • 歐洲央行在3月16日表明對此毫無疑慮；
  • 聯儲局應該仿效歐洲央行，因為聯儲局及相關部門有具體的工具來處理潛在的流動性危機，特別是目前危機僅存在於區域性銀行。
  • 目前的情況，增加了對未來加息幅度的不確定性。

Franck更認為......

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

延伸閱讀：議息結果即將公布 鮑威爾會防風險還是抗通脹？

－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第一版刊於3月22日 19：38】

【第一版題為：安聯投資Franck Dixmier：1個原因 聯儲局必須加息】

美國聯儲局將於3月23日上午2時公布議息結果，縱使近期金融市場出現劇變，安聯投資全球固定收益首席投資總監Franck Dixmier仍預期，今次聯儲局將加0.25厘。

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Franck的重點如下：

  • 由於核心通脹仍然居高不下，預計聯儲局在即將舉行的政策會議上宣布加息0.25厘；
  • 區域性銀行危機為未來加息的幅度帶來許多不確定性；
  • 投資者對降息的期望，為固定收益市場帶來壓力，任何進一步的修正都會導致市場波動。

上月，投資者似乎已經作出讓步，2月底投資者對聯儲局終端利率的預期，相比月初增加了1厘。可是到上周，美國銀行系統的緊張局勢，導致美國收益率曲綫出現重大調整，引發了市場對聯儲局加息預期的大幅修正。銀行系統的壓力已經將2月底時的加息預期降低到幾乎為零，而投資者現在預期美聯儲年底會減息。

上述不尋常的事件，完全推翻了聯儲局主席鮑威爾在3月初向國會發表的講話，當中提及需要將加息幅度提高到先前預期的水平，目前看來已經不合時宜。

    點擊圖片放大

然而，我們認為聯儲局應該繼續收緊其貨幣政策，不能滿足於核心通脹的水平，在美國經濟韌性和需求仍然高企的背景下......

（詳細分析更新中）

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

編輯：蕭悅潾

延伸閱讀：全球息望見頂？4圖展望歐洲通脹（第二版）

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...

撰文 : Franck Dixmier 安聯投資全球固定收益首席投資總監

欄名 : 名家看法

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