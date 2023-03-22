  • 25°C
香港時間 : 2023322日 (週三) 20:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

安聯投資Franck Dixmier：1個原因 聯儲局必須加息

研究報告 19:38 2023/03/22

分享：

分享：

美國聯儲局將於3月23日上午2時公布議息結果，縱使近期金融市場出現劇變，安聯投資全球固定收益首席投資總監Franck Dixmier仍預期，今次聯儲局將加0.25厘。

    點擊圖片放大
    +2

Franck的重點如下：

  • 由於核心通脹仍然居高不下，預計聯儲局在即將舉行的政策會議上宣布加息0.25厘；
  • 區域性銀行危機為未來加息的幅度帶來許多不確定性；
  • 投資者對降息的期望，為固定收益市場帶來壓力，任何進一步的修正都會導致市場波動。

上月，投資者似乎已經作出讓步，2月底投資者對聯儲局終端利率的預期，相比月初增加了1厘。可是到上周，美國銀行系統的緊張局勢，導致美國收益率曲綫出現重大調整，引發了市場對聯儲局加息預期的大幅修正。銀行系統的壓力已經將2月底時的加息預期降低到幾乎為零，而投資者現在預期美聯儲年底會減息。

上述不尋常的事件，完全推翻了聯儲局主席鮑威爾在3月初向國會發表的講話，當中提及需要將加息幅度提高到先前預期的水平，目前看來已經不合時宜。

    點擊圖片放大

然而，我們認為聯儲局應該繼續收緊其貨幣政策，不能滿足於核心通脹的水平，在美國經濟韌性和需求仍然高企的背景下......

（詳細分析更新中）

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

編輯：蕭悅潾

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

...

撰文 : Franck Dixmier 安聯投資全球固定收益首席投資總監

欄名 : 名家看法

相關文章

零售物業租賃回暖 焦點重投核心區（第二版）
今日
零售物業租賃回暖 焦點重投核心區（第二版）
摩通：銷售趨勢穩增 料主要開發商銷售將按年增2至3成（持續更新）
今日
摩通：銷售趨勢穩增 料主要開發商銷售將按年增2至3成（持續更新）

你可能感興趣

零售物業租賃回暖 焦點重投核心區（第二版）
今日 18:24
零售物業租賃回暖 焦點重投核心區（第二版）
摩通：銷售趨勢穩增 料主要開發商銷售將按年增2至3成（持續更新）
今日 19:46
摩通：銷售趨勢穩增 料主要開發商銷售將按年增2至3成（持續更新）

最新專欄文章

波動市未完 普徠仕：高配置4類股票（第二版）
今日
波動市未完 普徠仕：高配置4類股票（第二版）
美陷流動性風險 李迅雷3方面解構加息路徑
今日
美陷流動性風險 李迅雷3方面解構加息路徑
港股萬九崖邊站 洪灝：瑞信沒了 風險還在
2023/03/20
港股萬九崖邊站 洪灝：瑞信沒了 風險還在
瑞銀彭燕燕：料全年社會零售增長預測近7%
2023/03/18
瑞銀彭燕燕：料全年社會零售增長預測近7%
瑞信董事長叫「雷曼」 洪灝評瑞信事件
2023/03/17
瑞信董事長叫「雷曼」 洪灝評瑞信事件
貨幣政策

上一篇文章

摩通：銷售趨勢穩增 料主要開發商銷售將按年增2至3成（持續更新）

下一篇文章

騰訊廣告超預期復甦 馬化騰有話說（即時分析更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【騰訊復甦】午後公布業績 券商最後召集
【騰訊復甦】午後公布業績 券商最後召集
SVB+瑞信風暴 鮑威爾會屈服嗎？（第二版）
SVB+瑞信風暴 鮑威爾會屈服嗎？（第二版）
把握數字經濟機遇 躺着賺（第三版）
把握數字經濟機遇 躺着賺（第三版）
瑞銀：料港鐵今年6月平均票價將提高約1.8%（持續更新）
瑞銀：料港鐵今年6月平均票價將提高約1.8%（持續更新）
收息重磅股 「三桶油」平均收息10.5厘
收息重磅股 「三桶油」平均收息10.5厘
定存息率懶人包 第1季尾班車速食10.9厘
定存息率懶人包 第1季尾班車速食10.9厘