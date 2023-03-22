安聯投資Franck Dixmier：1個原因 聯儲局必須加息

美國聯儲局將於3月23日上午2時公布議息結果，縱使近期金融市場出現劇變，安聯投資全球固定收益首席投資總監Franck Dixmier仍預期，今次聯儲局將加0.25厘。

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Franck的重點如下：

由於核心通脹仍然居高不下，預計聯儲局在即將舉行的政策會議上宣布加息0.25厘；

區域性銀行危機為未來加息的幅度帶來許多不確定性；

投資者對降息的期望，為固定收益市場帶來壓力，任何進一步的修正都會導致市場波動。

上月，投資者似乎已經作出讓步，2月底投資者對聯儲局終端利率的預期，相比月初增加了1厘。可是到上周，美國銀行系統的緊張局勢，導致美國收益率曲綫出現重大調整，引發了市場對聯儲局加息預期的大幅修正。銀行系統的壓力已經將2月底時的加息預期降低到幾乎為零，而投資者現在預期美聯儲年底會減息。

上述不尋常的事件，完全推翻了聯儲局主席鮑威爾在3月初向國會發表的講話，當中提及需要將加息幅度提高到先前預期的水平，目前看來已經不合時宜。

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然而，我們認為聯儲局應該繼續收緊其貨幣政策，不能滿足於核心通脹的水平，在美國經濟韌性和需求仍然高企的背景下......

（詳細分析更新中）

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編輯：蕭悅潾

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