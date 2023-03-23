經濟復常+分拆 潤電增長加速 財金專欄 2023/03/23 分享： 分享： 港股連續兩日上升，扭轉近期日升日跌走勢，短期有望繼續反彈。而電力股今年表現跑贏大市，只要內地經濟按步復甦，可以拉動社會用電量，尤其可再生能源發電回報高，華潤電力（00836）又計劃分拆相關業務上市，可 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 議息前強攻 港股好友先下手為強（第四版） 2023/03/22 議息前強攻 港股好友先下手為強（第四版） 中字股實力談 - 政府補貼車價 吉利加速增長 2023/03/22 政府補貼車價 吉利加速增長 中字股實力談 - 港股待破格局 春分還是降準後？（第四版） 2023/03/21 港股待破格局 春分還是降準後？（第四版） 中字股實力談 - 國策撑物流業 中通快遞強勢 2023/03/21 國策撑物流業 中通快遞強勢 中字股實力談 - 港股死守19000 好友反攻春分正合時（第四版） 2023/03/20 港股死守19000 好友反攻春分正合時（第四版） 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 用電量 華潤電力（00836） 新能源 板塊