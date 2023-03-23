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經濟復常+分拆 潤電增長加速

財金專欄 2023/03/23

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港股連續兩日上升，扭轉近期日升日跌走勢，短期有望繼續反彈。而電力股今年表現跑贏大市，只要內地經濟按步復甦，可以拉動社會用電量，尤其可再生能源發電回報高，華潤電力（00836）又計劃分拆相關業務上市，可

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 用電量 華潤電力（00836） 新能源 板塊

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