經濟復常+分拆 潤電增長加速

港股連續兩日上升，扭轉近期日升日跌走勢，短期有望繼續反彈。而電力股今年表現跑贏大市，只要內地經濟按步復甦，可以拉動社會用電量，尤其可再生能源發電回報高，華潤電力（00836）又計劃分拆相關業務上市，可

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