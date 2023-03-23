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宏利投管：亞洲能抵禦歐美銀行風暴

財金專欄 2023/03/23

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歐美銀行業面臨困境，令人憂慮另一場金融危機可能一觸即發。這對亞洲及區內增長前景將會造成甚麼程度的影響？歐美當局均迅速採取果斷行動，冀能恢復市場信心。但即使當局已竭盡所能，投資者仍忐忑不安。

眾多不明朗因

...

撰文 : Sue Trinh 宏利投資管理多元資產投資環球宏觀策略聯席主管

欄名 : 名家觀點

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