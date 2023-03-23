宏利投管：亞洲能抵禦歐美銀行風暴 財金專欄 2023/03/23 分享： 分享： 歐美銀行業面臨困境，令人憂慮另一場金融危機可能一觸即發。這對亞洲及區內增長前景將會造成甚麼程度的影響？歐美當局均迅速採取果斷行動，冀能恢復市場信心。但即使當局已竭盡所能，投資者仍忐忑不安。 眾多不明朗因 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : Sue Trinh 宏利投資管理多元資產投資環球宏觀策略聯席主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 信銀國際：服務業成經濟復甦引擎 2023/03/22 信銀國際：服務業成經濟復甦引擎 瑞信陶冬：美聯儲本周或暫停加息 2023/03/21 瑞信陶冬：美聯儲本周或暫停加息 中金：中國經濟復甦動力顯著 2023/03/17 中金：中國經濟復甦動力顯著 富達：利率接近見頂 新興市場吸引 2023/03/16 富達：利率接近見頂 新興市場吸引 瑞銀汪濤：信貸超預期 撑經濟復甦 2023/03/15 瑞銀汪濤：信貸超預期 撑經濟復甦 通脹 加息 外滙 貨幣政策 美國聯儲局 議息 南韓 泰國 馬來西亞 印尼