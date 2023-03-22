馬克龍避過一劫 只怕好戲在後頭 國際 22:07 2023/03/22 分享： 分享： 法國政府上周繞過國會，強行通過將法定退休年齡逐步上調至64歲的退休改革法案。反對派狠批政府漠視民主，隨即於國民議會提出兩項不信任動議，但最終無功而還，總統馬克龍（Emmanuel Macron）的少數派政府避過倒台厄運。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 AT1債強行清零 為何手尾長？ 2023/03/21 AT1債強行清零 為何手尾長？ 強迫烏克蘭割地 無助達至和平 2023/03/20 強迫烏克蘭割地 無助達至和平 從矽谷銀行爆煲 看為何日本不肯加息 2023/03/19 從矽谷銀行爆煲 看為何日本不肯加息 英國預算案 劍指人手荒 2023/03/16 英國預算案 劍指人手荒 矽谷銀行出事 特朗普之過？ 2023/03/15 矽谷銀行出事 特朗普之過？ 你可能感興趣 AT1債強行清零 為何手尾長？ 21:50 2023/03/21 AT1債強行清零 為何手尾長？ 強迫烏克蘭割地 無助達至和平 21:58 2023/03/20 強迫烏克蘭割地 無助達至和平 從矽谷銀行爆煲 看為何日本不肯加息 23:02 2023/03/19 從矽谷銀行爆煲 看為何日本不肯加息 最新專欄文章 國金札記 - AT1債券強行清零 為何手尾長？ 今日 AT1債券強行清零 為何手尾長？ 國金札記 - 中俄首腦峰會 烏終戰現曙光 2023/03/21 中俄首腦峰會 烏終戰現曙光 從矽谷銀行爆煲 看日本為何不肯加息 2023/03/20 從矽谷銀行爆煲 看日本為何不肯加息 國金札記 - 英國預算案 劍指人手荒 2023/03/17 英國預算案 劍指人手荒 國金札記 - 矽谷銀行出事 特朗普之過？ 2023/03/16 矽谷銀行出事 特朗普之過？ 政治 請願示威 遊行集會 社會矛盾 退休 退休金 馬克龍 下台 罷工 法國