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馬克龍避過一劫 只怕好戲在後頭

國際 22:07 2023/03/22

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法國政府上周繞過國會，強行通過將法定退休年齡逐步上調至64歲的退休改革法案。反對派狠批政府漠視民主，隨即於國民議會提出兩項不信任動議，但最終無功而還，總統馬克龍（Emmanuel Macron）的少數派政府避過倒台厄運。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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