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信証：聯想去庫存近尾聲 PC銷量下半年可回升（持續更新）

研究報告 01:01 2023/03/27

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美國為應對高通脹，採取較對上6次加息周期急進得多的步伐（點擊圖片放大），引發早前矽谷爆煲，並令市場預期本輪加息周期的最終利率，由早前的約6厘回落5.1厘左右；而預期聯儲局停止加息的月份，由早前估計的今年7月或9月，提早5月或停止加息（點擊圖片放大）

專訪 國策專家趙文利 談港股次季部署【下一頁

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無論如何，面對環球金融市場複雜多變，讀者除了注意股息率5.5厘或以上的收息股之外，也不宜忽視收息股的每股派息增長能力。

延伸閱讀：利率趨温和 利科技股及1新興市場（第二版）

延伸閱讀：波動市未完 普徠仕：高配置4類股票（第二版）

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－－－－－－－－－－－－－－－

3月27日：

【01：00】藍籌高息內銀股中國銀行 （03988） 將於3月30日公布去年全年業績，由於中行為最早「走出去」的內銀，加上持有中銀香港 （02388） 約66%權益，以及中銀航空租賃 （02588） 約70%權益，令部分市場人士過於擔憂中行相對其他內銀股而言，較受外圍不明朗因素的衝擊，而忽視了其在美國加息周期中的受惠程度，更多分析詳見：【下一頁

惟中行股價在績前呈三角形（點擊圖片放大），加上估值吸引兼券商平均目標價較3月24日收市價仍有約14%上升空間，反映其績前買入的值博率不低，以及其受近期外圍不明朗因素衝擊有限。

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3月26日：

【15：30】中信証券日前發表報告預計，隨着個人電腦（PC）去庫存進入尾聲，聯想集團 （00992） 下半年銷量可回升。中信証券更參考全球可比硬件公司戴爾，當前股價對應2023財年（年結日：1月底）6倍市盈率（PE）的估值水平，以及對聯想中期更高的業績增速預測，對聯想2024財年（年結日：3月底）預測PE為9倍，對應目標價11元，並維持「買入」的投資評級。

聯想預計......

【15：00】未來一周，進入中資股業績公布高峰期，當中包括港人熱門收息股的國有內銀股，從估值看績前值博率（點擊圖片放大），以中國銀行 （03988） 的估值最吸引（更多分析詳見：【下一頁）。

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3月25日：

【01：00】中移動公布去年業績後至截稿前止，暫有13間券商給予中移動最新目標價（點擊圖片放大），平均值約82.48元，較中移動3月24日收市價62.55元高出約31.9%。當中給予最新目標價最接近平均目標價的滙豐，維持中移動「買入」的投資評級，並關注其5G網絡和新業務規模，對利潤率及盈利能力的驅動，以及5G於政企的應用情況（詳見：【下一頁）。

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【00：15】摩根士丹利日前發表研究報告，推介6隻港股，當中有龍湖集團 （00960） 及洛陽鉬業 （03993） 2隻收息股，分析詳見：【下一頁

3月24日：

【18：00】高息藍籌中國移動 （00941） 昨日收市後公布去年營業收入按年升10.5%至9,373億元（人民幣‧下同），純利亦按年升8.2%至1,255億元。中資龍頭券商中金最新報告指，中移動去年業績基本符合該行預期，而去年派息比率提升7個百分點至67%，超出該行早前預期，並指引今年提升至70%，認為其重視股東回報，具投資吸引力，維持其「跑贏行業」投資評級。

中金續指出，看好中移動持續自研核心架構、繼續提升雲計算實力，預計其今年移動雲收入有望實現70%以上的增速。此外，中移動去年資本開支按年升0.9%至1,852億元，根據其指引，今年資本開支預計按年跌1.1%至 1,832億元人民幣，中金認為中移動整體資本開支增速放緩，有利於支持現金流穩步向好，提升股東回報，並......

3月23日：

【20：00】隨着中國以超市場預期的速度復常，加上香港在今年2月初與內地全面恢復通關，香港各類物業均見復甦勢頭。滙豐環球研究最新發表報告亦指，香港房地產市場復甦速度較預期快得多，料樓價見底已早於預期發生，樓價今年全年將升8%，明年進一步升4%，收復去年大部分跌幅。

滙豐環球研究同時估計，香港發展商今年盈利將恢復增長3%，明年則增長6%，扭轉去年的11%跌勢。並列出6個利好因素：

  • 發展商減價銷售推動一手市場氣氛改善；
  • 租金恢復增長；
  • 銀行亦正下調按揭貸款利率以刺激貸款業務；
  • 土地價格下跌有助改善發展商中期盈利前景；
  • 政策環境向好；
  • 以及通關後人員正常往來，預計下半年經濟將強勁復甦。

滙豐環球研究續指出......

延伸閱讀：物業投資2大憂慮 1類物業最受捧（第二版）

更多關於3月第四周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【中電控股】【滙豐控股】【港鐵】【恒隆地產】【三大中資電訊股】【中銀香港】【4大國有內銀股

非藍籌穩健高息股分析，詳見：【下一頁

延伸閱讀：虎年處處通應驗 兔年又如何

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 收息股追蹤

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