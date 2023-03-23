熱門議題欠奉 前廳交流會未夠貼地？ 財金專欄 2023/03/23 分享： 分享： 李家超政府上場約9個月，已舉行了8次旨在讓行政立法建立恒常溝通的前廳交流會，昨日是首次大家「除罩」相見，但因早已設定議題，令雙方未能就近日最熱門的題目交流，未夠貼地，相信要再作改善。 有議員透露，為了更 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 京對港策略人事確定 港落實大步走 2023/03/22 京對港策略人事確定 港落實大步走 有政戲 - 全球央行領袖集香江 銀行風暴上議程 2023/03/21 全球央行領袖集香江 銀行風暴上議程 有政戲 - 港澳辦改革 中央對港戰略新定位 2023/03/20 港澳辦改革 中央對港戰略新定位 有政戲 - 港澳辦變革 知情人士揭來龍去脈 2023/03/17 港澳辦變革 知情人士揭來龍去脈 有政戲 - 中央開新局 港政商界爭相上京 2023/03/16 中央開新局 港政商界爭相上京 立法會 李家超 林健鋒 陳國基 陳克勤 楊永杰 新能源