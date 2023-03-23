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熱門議題欠奉 前廳交流會未夠貼地？

財金專欄 2023/03/23

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李家超政府上場約9個月，已舉行了8次旨在讓行政立法建立恒常溝通的前廳交流會，昨日是首次大家「除罩」相見，但因早已設定議題，令雙方未能就近日最熱門的題目交流，未夠貼地，相信要再作改善。

有議員透露，為了更

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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