利率趨温和 利科技股及1新興市場（第二版）

本文第一版提及，安本多元資產解決方案投資總監Ray Sharma-Ong預計，聯儲局在暫停加息之前或至少會再加息1次，惟已消除未來大幅加息的必要性（詳見本文第一版）。

市場重心轉移到亞洲

隨着美國利率的風險消除，以及中國國家主席習近平的莫斯科之行以經濟合作為重點，Ray及他的團隊確實看到，市場的重心轉移到亞洲，以及中國經濟重啟帶來的正面溢出效應。隨着投資者重新關注增長，正面的中國經濟數據可能亦會支持其他亞洲市場。

在中國以外，Ray還認為......

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【第一版刊於3月23日 15：01】

【第一版題為：安本Ray Sharma-Ong：未來大幅加息必要性或消除】

美國聯儲局一如市場主流預期，在香港時間3月23日上午2時宣布加息0.25厘，令是次加息周期累加幅度遠超對上6次加息周期（點擊圖片放大）。不過，安本多元資產解決方案投資總監Ray Sharma-Ong預計，聯儲局在暫停加息之前或至少會再加息1次。

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綜觀近期金融市場狀況，以今早的議息結果，Ray認為聯儲局加息0.25厘展現出鴿派姿態，並預計：

聯儲局在暫停加息之前或至少會再加息1次。

鑑於銀行系統問題已經浮面，聯儲局採取了謹慎的態度。

在銀行系統出現問題之前，聯儲局曾考慮在之後兩次公開市場委員會會議上合共加息100個基點。但現時在今天的會議上，已經減少到25個基點的加息，同時利率點陣圖顯示可能會再加息1次 （點擊圖片放大） 。

。 市場對銀行業的擔憂將導致金融市場和信貸狀況收緊，可能消除未來大幅加息的必要性。

至於銀行系統方面，Ray及他的團隊認為：

聯儲局、美國財政部和聯邦存款保險公司（FDIC）將在銀行系統問題發生時阻止其蔓延。

聯儲局期望通過緩和經濟、勞動力和減少需求來控制通脹。同時，聯儲局不希望銀行業危機成為觸發的因素，因為這將對美國經濟產生不良及難以控制的影響。

聯儲局主席鮑威爾在新聞發布會上進一步強調了這一點，表示願意使用所有必要的工具來保證銀行系統的安全。 盡管當局現在可能不必使用這些工具，但會在需要時毫不猶豫地使用它們。

美國經濟展望方面，Ray及他的團隊預計：

美國或將在2023年下半年陷入衰退，原因是勞動力、服務和商品需求萎縮。

當此情況出現，聯儲局或將進入快速寬鬆周期。因此，我們不相信聯儲局有能力以暫停加息來維持利率於較高水平。

因此，Ray認為利率進一步走低的可能性增加，並預計......

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（詳細分析更新中）

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報告來源：安本

編輯：蕭悅潾

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