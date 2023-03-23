安本Ray Sharma-Ong：未來大幅加息必要性或消除

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大摩推6股「跑贏大市」（附盈利預測）
美國聯儲局一如市場主流預期，在香港時間3月23日上午2時宣布加息0.25厘，令是次加息周期累加幅度遠超對上6次加息周期（點擊圖片放大）。不過，安本多元資產解決方案投資總監Ray Sharma-Ong預計，聯儲局在暫停加息之前或至少會再加息1次。
綜觀近期金融市場狀況，以今早的議息結果，Ray認為聯儲局加息0.25厘展現出鴿派姿態，並預計：
至於銀行系統方面，Ray及他的團隊認為：
美國經濟展望方面，Ray及他的團隊預計：
因此，Ray認為利率進一步走低的可能性增加，並預計......
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（詳細分析更新中）
報告來源：安本
編輯：蕭悅潾
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撰文 : Ray Sharma-Ong 安本多元資產解決方案投資總監
欄名 : 名家看法