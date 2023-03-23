大摩推6股「跑贏大市」（附盈利預測）

大摩最新報告出爐，分別將6隻股份配置為「跑贏大市」（Overweight）評級。

本文歸納摩根士丹利於3月19日發布的投資評級報告，當中包括金山軟件 （03888） 、洛陽鉬業 （03993） 、李寧 （02331） 、華潤水泥 （01313） 、東陽光藥 （01558） 及龍湖集團 （00960） 股份。

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摩根士丹利表示，近期數字經濟和Chat GPT的相關情緒驅動的反彈之後，金山雲 （03896） 及金山辦公（滬：688111）的股價飆升，控股公司折讓達到62%。

從過去的趨勢可見，控股公司折讓（Holding Company Discount）擴大逾60%後，會出現技術反彈。按目前的距離，遠離65%的最廣闊的歷史水平不遠。目標價是36元。

摩根士丹利指出，洛陽鉬業公布2022年業績淨利潤按年增長18.8%，接近19%，符合該行的預期，亦重申了2023年的強勁銷量。

集團重申其今年1月下旬推出的2023年產量指引，如果 2023年中期，剛果（金）銅和鈷產量，可能分別達到近39萬噸（實際38.4萬噸）和 4.95萬噸，應用了輸出指南，高於去年銅和鈷產量，分別為2.54萬噸和2.03萬噸。

如前所述，大多數產品的總產量，尤其是剛果生產的銅和鈷，以及中國生產的鉬和鎢，超過2022年全年的目標中值。目標價為4.6元。

最近市場情緒疲軟，受到消費和降級擔憂的抑制，在這種背景下，李寧公布的2022年12月底止的全年業績較保守，似乎被解讀為指向低增長和競爭優勢較弱。

摩根士丹利稱，業績報告暗示淨利潤約為44至49億元人民幣，按年增長 8至21%，該行相信，淨利潤差距來自批發銷售低於銷售，並下調李寧的淨利潤預測52.8億元人民幣，比業績報告所高出8至20%。

該行保守預測低銷售額，這可從今年初按年增長的銷售額數據反映出來。於今年1及2月，李寧零售流水（線下）錄得中單位數增長，惟今年上半年，3月加速至10%以上。該行預計，由於3月中旬開始的基數較低，可能會出現-20%的增長。目標價是83元……更多內容，用戶請登入。

報告來源：摩根士丹利

編輯：鍾采餘

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