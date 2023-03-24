儲局走中間路綫 鋪路下半年開減息門

一如市場預期，美國聯儲局加息0.25厘。由於市場早有預期，今次儲局加息未令股市波動。中金指出，今次聯儲局此次選擇了「中間路綫」，啟示加息終點已經臨近，但是減息路徑還有很大變數，取決於接下來通脹和當前金融系統風險的演繹。

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兩周內市場對加息步伐預期大逆轉

中金表示，今次會議可能比任何一次都更受關注，是因為就在會議前短短兩周內，市場經歷了認為3月可能重新加速加息半厘，到歐美銀行體系風險暴露後認為可能不加息甚至很快降息的巨大變化。聯儲局面臨著抗通脹和防風險之間的走鋼絲般的艱難選擇，市場也期待從美聯儲此次會議上，得到更多政策未來將如何應對的答案。

儲局今次選擇了「中間路綫」，繼續加息0.25厘，同時暗示加息可能逐步接近尾聲。同時，點陣圖中對於經濟數據和未來加息路徑的預測也變化不大。因加息路徑變化也容易使得聯儲局自己陷入沒有騰挪空間的被動境地。

暗示加息終點逐步臨近

加息0.25厘之後，聯邦基金利率提升至4.75至5厘，市場更為關注的未來加息路徑上，美聯儲在逐步暗示加息終點可能臨近。我們認為相對比較確定的是，加息終點已經臨近，但是降息路徑還有很大變數，取決於接下來通脹和當前金融系統風險的演繹，過多的降息預期，其實也本來隱含了接下來銀行體系可能還要面臨風險的擔憂，這也就意味著除非系統性風險進一步升級，10年期美債息在當前位置進一步下行的空間也相對有限。

另外，自從銀行風險暴露以來，市場一直對於儲局的政策應對以及後續進一步可能的政策準備非常關注。當前，問題的核心在於中小銀行的流動性問題，一方面是儲戶可能的擠兌、另一方面是大量未兌現投資損失導致流動性缺口。

針對前者，財政部和FDIC對於部分已經出問題銀行的存款保護可以起到一定效果，但較難前瞻地覆蓋未出問題銀行。針對後者，儲局的BTFP項目從期限和抵押品條件上，都給與了相對充裕的支持，抵押品可以以面值。因此從這個角度看，儲局的政策還是「對症下藥」的。

下半年逐步開啟減息大門

但這個也不能簡單且片面的理解為美聯儲在重新啟動QE。不同於QE，在當前流動性較為緊張的背景下，可以預想的是，金融機構大概率會較為謹慎的對待資產負債表和信用擴張，因此我們擔心金融機構或較難據此做出較大規模的信用派生，並將這部分流動性傳導出來。

中金認為，短期市場情緒如果穩定，反而有助於恐慌情緒緩解和一定過陡降息預期的回補。而中期維度，不論是預計的通脹依然有望回落，還是當前的銀行問題造成的信用收縮，都有可能使得下半年逐步開啟減息的大門依然存在。

報告來源：中金

編輯：錢家鋒

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