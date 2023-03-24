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美國神秘極右組織 怎衝擊共和黨保守派政治？

國際 16:05 2023/03/24

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美國前總統特朗普（Donald Trump）上周預告會被捕，並呼籲支持者示威「奪回國家」。由於特朗普有大量極右勢力支持，外界一度憂慮2021年極右分子衝擊國會山莊事件會再重演。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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