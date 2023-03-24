最少7厘息 中電信才吸引 財金專欄 2023/03/24 分享： 分享： 港股昨日顯著上升，恒生指數重上20000點收市，但中國電信（00728）卻斯人獨憔悴，或是2022年業績略差過市場預期，又或股息吸引力下降所致，但公司今年雲業務收入目標1,000億元人民幣，加上布局 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股重返兩萬 人民幣北水撑好友反攻（第四版） 2023/03/23 港股重返兩萬 人民幣北水撑好友反攻（第四版） 中字股實力談 - 經濟復常+分拆 潤電增長加速 2023/03/23 經濟復常+分拆 潤電增長加速 中字股實力談 - 議息前強攻 港股好友先下手為強（第四版） 2023/03/22 議息前強攻 港股好友先下手為強（第四版） 中字股實力談 - 政府補貼車價 吉利加速增長 2023/03/22 政府補貼車價 吉利加速增長 中字股實力談 - 港股待破格局 春分還是降準後？（第四版） 2023/03/21 港股待破格局 春分還是降準後？（第四版） 中資電訊股 每股資產淨值 每股盈利 每股派息 市盈率 市帳率 雲端 國資委 中國電信（00728） 中國聯通（00762）