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最少7厘息 中電信才吸引

財金專欄 2023/03/24

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港股昨日顯著上升，恒生指數重上20000點收市，但中國電信（00728）卻斯人獨憔悴，或是2022年業績略差過市場預期，又或股息吸引力下降所致，但公司今年雲業務收入目標1,000億元人民幣，加上布局

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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中資電訊股 每股資產淨值 每股盈利 每股派息 市盈率 市帳率 雲端 國資委 中國電信（00728） 中國聯通（00762）

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