最少7厘息 中電信才吸引

港股昨日顯著上升，恒生指數重上20000點收市，但中國電信（00728）卻斯人獨憔悴，或是2022年業績略差過市場預期，又或股息吸引力下降所致，但公司今年雲業務收入目標1,000億元人民幣，加上布局

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