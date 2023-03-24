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施羅德：美元將出現微笑曲綫

財金專欄 2023/03/24

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根據「美元微笑理論」（dollar smile theory），若美國較其他國家更早落入經濟衰退，美元將面臨一段低迷期。2023年，投資者的關注焦點有所改變，本文剖析一下2022年表現亮眼的贏家，並重

...

撰文 : Caroline Houdril、Joven Lee 施羅德投資組合經理、施羅德多元化資產策略師

欄名 : 名家觀點

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