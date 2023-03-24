施羅德：美元將出現微笑曲綫 財金專欄 2023/03/24 分享： 分享： 根據「美元微笑理論」（dollar smile theory），若美國較其他國家更早落入經濟衰退，美元將面臨一段低迷期。2023年，投資者的關注焦點有所改變，本文剖析一下2022年表現亮眼的贏家，並重 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : Caroline Houdril、Joven Lee 施羅德投資組合經理、施羅德多元化資產策略師 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 宏利投管：亞洲能抵禦歐美銀行風暴 2023/03/23 宏利投管：亞洲能抵禦歐美銀行風暴 信銀國際：服務業成經濟復甦引擎 2023/03/22 信銀國際：服務業成經濟復甦引擎 瑞信陶冬：美聯儲本周或暫停加息 2023/03/21 瑞信陶冬：美聯儲本周或暫停加息 中金：中國經濟復甦動力顯著 2023/03/17 中金：中國經濟復甦動力顯著 富達：利率接近見頂 新興市場吸引 2023/03/16 富達：利率接近見頂 新興市場吸引 美國 美元 加息 貨幣政策 黃金 組合 施羅德 宏觀分析 大行報告 美滙指數