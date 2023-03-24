善用居屋二手市場 助市民上車 地產 12:00 2023/03/24 分享： 分享： 團結香港基金日前建議延長居屋擔供期由30年至最多50年（即由政府就按揭作財務擔保，確保買家能獲批按揭），若果落實，相信會有近30萬伙二手居屋受惠，除了釋放數萬伙供應，亦會改變現時新、舊居屋的價差，對於協助市民上車有幫助。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 樓市分析 相關文章 樓價難負擔未變 2023/03/22 樓價難負擔未變 首季樓價彈半成 全年看升機會高 2023/03/21 首季樓價彈半成 全年看升機會高 二手獲利比率反彈 樓價止跌回升 2023/03/22 二手獲利比率反彈 樓價止跌回升 你可能感興趣 樓價難負擔未變 01:00 2023/03/22 樓價難負擔未變 首季樓價彈半成 全年看升機會高 20:40 2023/03/21 首季樓價彈半成 全年看升機會高 二手獲利比率反彈 樓價止跌回升 12:00 2023/03/22 二手獲利比率反彈 樓價止跌回升 最新專欄文章 細價樓蝕讓比率高 購買力續流向中價樓 今日 細價樓蝕讓比率高 購買力續流向中價樓 二手獲利比率反彈 樓價止跌回升 2023/03/22 二手獲利比率反彈 樓價止跌回升 首季樓價彈半成 全年看升機會高 2023/03/21 首季樓價彈半成 全年看升機會高 奢侈品品牌擴充 為甲廈注入新動力 2023/03/20 奢侈品品牌擴充 為甲廈注入新動力 2023年樓市復甦 中細價新盤先行 2023/03/17 2023年樓市復甦 中細價新盤先行 居屋 房委會 二手市場 白居二 團結香港基金