善用居屋二手市場  助市民上車

團結香港基金日前建議延長居屋擔供期由30年至最多50年（即由政府就按揭作財務擔保，確保買家能獲批按揭），若果落實，相信會有近30萬伙二手居屋受惠，除了釋放數萬伙供應，亦會改變現時新、舊居屋的價差，對於協助市民上車有幫助。

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