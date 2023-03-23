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加息兼拒全面擔保存款 儲局思路拆解

國際 22:58 2023/03/23

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　　美國金融業陰霾滿佈之下，今次聯儲局議息會更受關注，看利率期貨，加息0.25厘可謂眾望所歸，較意外的是儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）對銀行危機的評論，還有財長耶倫（Janet Yellen）表明不會擴大聯邦存款保險制度，令美股在議息結果公布後急轉直下，尤其地區銀行股跌幅較深。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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