加息兼拒全面擔保存款 儲局思路拆解

美國金融業陰霾滿佈之下，今次聯儲局議息會更受關注，看利率期貨，加息0.25厘可謂眾望所歸，較意外的是儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）對銀行危機的評論，還有財長耶倫（Janet Yellen）表明不會擴大聯邦存款保險制度，令美股在議息結果公布後急轉直下，尤其地區銀行股跌幅較深。

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