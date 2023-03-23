加息兼拒全面擔保存款 儲局思路拆解 國際 22:58 2023/03/23 分享： 分享： 美國金融業陰霾滿佈之下，今次聯儲局議息會更受關注，看利率期貨，加息0.25厘可謂眾望所歸，較意外的是儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）對銀行危機的評論，還有財長耶倫（Janet Yellen）表明不會擴大聯邦存款保險制度，令美股在議息結果公布後急轉直下，尤其地區銀行股跌幅較深。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 馬克龍避過一劫 只怕好戲在後頭 2023/03/22 馬克龍避過一劫 只怕好戲在後頭 AT1債強行清零 為何手尾長？ 2023/03/21 AT1債強行清零 為何手尾長？ 強迫烏克蘭割地 無助達至和平 2023/03/20 強迫烏克蘭割地 無助達至和平 從矽谷銀行爆煲 看為何日本不肯加息 2023/03/19 從矽谷銀行爆煲 看為何日本不肯加息 英國預算案 劍指人手荒 2023/03/16 英國預算案 劍指人手荒 你可能感興趣 馬克龍避過一劫 只怕好戲在後頭 22:07 2023/03/22 馬克龍避過一劫 只怕好戲在後頭 AT1債強行清零 為何手尾長？ 21:50 2023/03/21 AT1債強行清零 為何手尾長？ 強迫烏克蘭割地 無助達至和平 21:58 2023/03/20 強迫烏克蘭割地 無助達至和平 最新專欄文章 國金札記 - 馬克龍避過一劫 只怕「好戲」在後頭 今日 馬克龍避過一劫 只怕「好戲」在後頭 馬克龍避過一劫 只怕好戲在後頭 2023/03/22 馬克龍避過一劫 只怕好戲在後頭 國金札記 - AT1債券強行清零 為何手尾長？ 2023/03/22 AT1債券強行清零 為何手尾長？ 國金札記 - 中俄首腦峰會 烏終戰現曙光 2023/03/21 中俄首腦峰會 烏終戰現曙光 從矽谷銀行爆煲 看日本為何不肯加息 2023/03/20 從矽谷銀行爆煲 看日本為何不肯加息 經濟 貨幣政策 金融機構 加息 美國聯儲局 美國 金融 鮑威爾 議息