細價樓、豪宅起動 撐起樓市

▲ 通關後，內地來港睇樓客增

本港今年初通關後，細價樓及豪宅率先起動，特別是吸引更多內地富豪的資金流入香港，帶動超級豪宅交投，刺激樓市氣氛。

通關後，內地買家睇樓增

薪酬增長，助細價樓市場

港經濟增長或達3.5%至5.5%

隨着中港恢復通關，3方面刺激本港樓市。首先是通關後，在內地的豪宅潛在買家更加容易實地睇樓，從而增加香港豪宅市場的需求，例如據美聯（01200）上月中數據顯示，單是今年初一個多月時間，一手市場逾半億的豪宅成交便錄得52宗，按季大增63%，連同今個月，相信豪宅成交量增幅將會更為明顯。

至於近期入市豪宅的買家，亦正正以內地客為重要客源，例如由第一集團持有的九龍塘根德道豪宅重建項，據指以5億元易手，有傳買家亦是內地人士；而上月以4360萬元沽出的一間北角海璇豪宅單位，買家亦屬於內地客，並支持多達3成「辣招稅」

除了內地客源增加，改變過去幾年疫情下香港樓市「塘水滾塘魚」的困局外，跟內地通關後亦會帶動商貿、旅遊等經濟發展，對於本港實際經濟有推動作用。按照政府估算，今年香港經濟增長便有機會達3.5%至5.5%，明顯較2022年下跌3.5%為佳。

實體經濟增長將會帶動本港的就業情況，以至薪酬增長，則對於本港細價樓市場有幫助，相信是近期多個主打細單位、上車盤的新盤熱賣的原因之一。

最後，隨着通關後經濟好轉，市場氣氛亦向好，當市場減價、劈價情況減少，準買家及投資者對於入市的信心亦會增加，在互相影響下，有望進一步推動樓市升溫。

▲ 通關後，內地來港睇樓客增