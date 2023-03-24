兩任特首顧問團 李家超Vs林鄭風格

每位特首都有顧問團，成員皆是香港和海外精英，特首李家超的顧問團昨日首次開會，有曾任兩任特首顧問團的成員，就大讚李家超的4點風格：親和力強、謙虛聽意見、有幽默感、會議聚焦氣氛熱烈。

上任顧問發言少 今投入

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