兩任特首顧問團 李家超Vs林鄭風格 財金專欄 2023/03/24 分享： 分享： 每位特首都有顧問團，成員皆是香港和海外精英，特首李家超的顧問團昨日首次開會，有曾任兩任特首顧問團的成員，就大讚李家超的4點風格：親和力強、謙虛聽意見、有幽默感、會議聚焦氣氛熱烈。 上任顧問發言少 今投入 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 熱門議題欠奉 前廳交流會未夠貼地？ 2023/03/23 熱門議題欠奉 前廳交流會未夠貼地？ 有政戲 - 京對港策略人事確定 港落實大步走 2023/03/22 京對港策略人事確定 港落實大步走 有政戲 - 全球央行領袖集香江 銀行風暴上議程 2023/03/21 全球央行領袖集香江 銀行風暴上議程 有政戲 - 港澳辦改革 中央對港戰略新定位 2023/03/20 港澳辦改革 中央對港戰略新定位 有政戲 - 港澳辦變革 知情人士揭來龍去脈 2023/03/17 港澳辦變革 知情人士揭來龍去脈 政治 李家超 北部都會區 林鄭月娥 瑞銀 銀行