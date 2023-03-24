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加息兼拒全面擔保存款 儲局思路拆解

財金專欄 2023/03/24

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美國金融業陰霾滿布之下，今次聯儲局議息會更受關注，看利率期貨，加息0.25厘可謂眾望所歸，較意外的是儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）對銀行危機的評論，還有財長耶倫（Janet Yellen

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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加息 美國 經濟 美股 銀行 通脹 壓力 就業 期貨 議息

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