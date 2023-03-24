加息兼拒全面擔保存款 儲局思路拆解 財金專欄 2023/03/24 分享： 分享： 美國金融業陰霾滿布之下，今次聯儲局議息會更受關注，看利率期貨，加息0.25厘可謂眾望所歸，較意外的是儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）對銀行危機的評論，還有財長耶倫（Janet Yellen ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 加息兼拒全面擔保存款 儲局思路拆解 2023/03/23 加息兼拒全面擔保存款 儲局思路拆解 國金札記 - 馬克龍避過一劫 只怕「好戲」在後頭 2023/03/23 馬克龍避過一劫 只怕「好戲」在後頭 馬克龍避過一劫 只怕好戲在後頭 2023/03/22 馬克龍避過一劫 只怕好戲在後頭 國金札記 - AT1債券強行清零 為何手尾長？ 2023/03/22 AT1債券強行清零 為何手尾長？ 國金札記 - 中俄首腦峰會 烏終戰現曙光 2023/03/21 中俄首腦峰會 烏終戰現曙光 加息 美國 經濟 美股 銀行 通脹 壓力 就業 期貨 議息