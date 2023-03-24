賺少派多好榜樣！ 財金專欄 02:30 2023/03/24 分享： 分享： 美國聯儲局早一晚宣布再加息0.25厘，本來符合市場預期，美股初時反應屬正面，但鮑威爾之後在記招表示對近期銀行風潮感憂慮，而另一邊箱財政部長耶倫謂未有考慮或討論為美國的銀行存款提供全面保障，消息令到地區 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 一再證明：高息就是硬道理！ 2023/03/22 一再證明：高息就是硬道理！ 投資坐標 - 非理性拋售下敢於低吸！ 2023/03/21 非理性拋售下敢於低吸！ 投資坐標 - 不懼風雷急 悶聲發大財！ 2023/03/17 不懼風雷急 悶聲發大財！ 投資坐標 - 一帶一路倡議得道多助！ 2023/03/15 一帶一路倡議得道多助！ 投資坐標 - 我們這邊的風景線較好！ 2023/03/14 我們這邊的風景線較好！ 英皇鐘錶珠寶（00887） 鮑威爾 歐洲央行 英倫銀行 美國聯儲局 加息 美股 派息比率 每股盈利 派息