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賺少派多好榜樣！

財金專欄 02:30 2023/03/24

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美國聯儲局早一晚宣布再加息0.25厘，本來符合市場預期，美股初時反應屬正面，但鮑威爾之後在記招表示對近期銀行風潮感憂慮，而另一邊箱財政部長耶倫謂未有考慮或討論為美國的銀行存款提供全面保障，消息令到地區

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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