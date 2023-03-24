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【危機過場】加息後遺症發酵未完

研究報告 14:07 2023/03/24

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談金融市場危機，幾可說每十年八載一次，且十不離九都與債共舞。而導火綫，更多是息口上升至某個點引爆的，簡單可理解做加息後遺症。

2023年美歐銀行相繼出事，會否又是一輪危機過場，以下的5個信號，值得留意其後續發酵。

 

摩根士丹利全球研究負責人Katy Hubary表示，去年美債收益率曲線倒掛，是美國衰退的前兆。鑒於當前環境的關鍵特點，意味着這次衰退是不可避免的。

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    +2

美債高企逼近債務上限

根據數據顯示，2023財年第一季，美國公共債務的利息支付，較上年同期增加了570億美元或37%，達到2,100億美元。聯邦政府財政赤字按年增12%達到4,210億美元。美國政府債務逼近31.4萬億美元的債務上限，料今年7月後，將需要提高聯邦債務上限。

較早前，內地著名經濟學家任澤平認為，美國面臨的是整個銀行業危機。在流動性寬鬆背景下，大量購買的美債資產價格出現大幅下跌，而美國國債被歸類為可出售資產（AFS）正出現浮虧。

摩根士丹利跨資產戰略團隊亦發表觀點，透過宏觀分析，以下5大重磅指數的罕見表現，與美債收益率曲線倒掛的敘事一致。

    點擊圖片放大
    +2

（1）與3個月前相比，標普500指數的遠期收益正在下降；

（2）美債收益率曲綫反轉（或於過去12個月內一直反轉）；

……更多內容，用戶請登入。

專訪「英SIR」黃國英 談港股「局部牛市」【下一頁

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撰文 : 鍾采餘 MoneyTimes

欄名 : 券商有路捉

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