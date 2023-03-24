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惠譽：加息影響猶存 美國今年內或現衰退

研究報告 15:25 2023/03/24

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美國聯儲局一如市場預期，於周四宣布加0.25息。隨着儲局的加息步伐進一步放緩，，市場預期美息進一步接近見頂，並關注今年內會否開啟減息的大門。盡管美息近見頂，評級機構惠譽認為，全球短期增長前景改善，但加息影響猶存，惠譽將全球增長預測從2.7%下調至2.4%。

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惠譽指出，自12月以來，2023年全球增長前景已顯著改善，但加息對實體經濟的影響猶存，並可能在今年晚些時候將美國經濟推入衰退。

惠譽將明年全球經濟增長預測 從2.7%降至2.4%

受惠於中國疫後重新開放、歐洲天然氣危機得到實質性緩解，以及短期內美國消費需求展現出超預期的韌性，全球短期增長前景改善。這是自俄烏衝突爆發以來，惠譽首次上調未來一年的全球經濟增長預測。

惠譽目前預計，2023年全球經濟增速為2.0%，高於2022年12月預測的1.4%。惠譽已將中國2023年增速預測值自4.1%上調至5.2%，歐元區預測值自0.2%上調至0.8%，美國預測值自0.2%上調至1.0%。

不過，惠譽將2024年全球增長預測從2.7%下調至2.4%，以反映美聯儲和歐洲央行迅速加息對經濟增長的滯後影響。

全球央行早前的加息，料對實體經濟的影響將愈加凸顯，而這只是時間問題。近幾個月，歐洲天然氣危機大幅緩解，天然氣供應得以維持，庫存相對於季節性水平有所改善，批發價格大幅下跌。這將利好歐元區增長前景，並緩解總體通脹壓力。

美國或於第三季陷衰退

現時美國聯邦基金利率為4.75厘至5厘，惠譽目前預計，美聯儲聯邦基金利率和歐洲央行主要再融資利率將在6月分別達到5.5厘和4厘的峰值，較12月預測分別上調了50個基點和100個基點。

在減緩美國需求方面，貨幣緊縮政策起效所需時間比預計的久，但惠譽認為，在短短15個月內加息525個基點最終將給經濟活動帶來重大影響。惠譽維持美國將陷入衰退的預測，盡管步入衰退的時點料將推遲至2023年第三季度，這一時點較惠譽先前預測推後了幾個月，出現在美聯儲聯邦基金利率達到峰值數月之後。

報告來源：惠譽

編輯：錢家鋒

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撰文 : 錢家鋒

欄名 : 大行有路捉

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