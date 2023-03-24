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華為芯片突破攻堅 力追強國競爭優勢

研究報告 15:36 2023/03/24

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華為輪值董事長徐直軍指出，華為已在芯片領域完成14nm以上EDA工具國產化，今年將完成全面驗證。

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徐直軍披露的14nm以上工藝所需EDA工具，便是芯片IC設計中不可或缺的部分，涵蓋集成電路設計、布線、驗證和仿真等所有流程，貫穿芯片全產業鏈，各個工具環環相扣。

具體來說，晶片的設計工作要透過EDA去傳遞給晶圓代工廠，晶圓代工廠再根據EDA將設計烙印在晶片上。

現時高階的EDA現時由三家國外公司壟斷，分別是美國的Synopsys（市佔率約32%）、Cadences（市佔率約30%）、德國西門子（市佔率約13%），合約八成。2019年華為就受到禁令限制，無法使用美國的EDA工具。

徐直軍說：「2019年5月16日，美國把華為放入實體清單，所有美國的產品、芯片、器件在沒有許可下不能提供給華為，也不能給華為提供服務。」

專訪「英SIR」黃國英 談港股「局部牛市」【下一頁

徐直軍直言，一時間所有給華為提供產品開發工具軟件的美國公司，以及產品中有美國成分的其他公司都停止了升級和服務。華為從芯片設計、單板設計、結構設計和仿真驗證、軟件開發都只能依賴不能升級及有限許可期的工具軟件進行，或很快進入無產品開發工具可用的境地。

他又說：「這如同當年橫在紅軍前進路上的烏江天險，我們只有突破『烏江天險』，實現戰略突圍，才有可能持續開發出產品——即打造出從礦石和沙子到產品的領先的產品開發工具軟件，徹底擺脫開發工具軟件的依賴。」

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資料來源：綜合消息、民生證券

編輯：陳文政

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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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