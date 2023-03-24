息口快見頂 樓市好勢頭

憧憬息口見頂，資金重投物業市場，發展商一改低開取態。藍田KOKO MARE開價較上期略見進取，反映新盤定價存在逐級而上之勢，如銷情理想對後市有兩大刺激，包括可推動整體樓價向上，以及為日後新盤開價，提供更清晰指引。

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