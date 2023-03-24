息口快見頂 樓市好勢頭 地產 16:37 2023/03/24 分享： 分享： 憧憬息口見頂，資金重投物業市場，發展商一改低開取態。藍田KOKO MARE開價較上期略見進取，反映新盤定價存在逐級而上之勢，如銷情理想對後市有兩大刺激，包括可推動整體樓價向上，以及為日後新盤開價，提供更清晰指引。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 新盤延推+落成高峰 樓價怎麼走? 2023/03/03 新盤延推+落成高峰 樓價怎麼走? 新盤復常路漫長 2023/03/06 新盤復常路漫長 新盤連環推 二手陷捱打局面 2023/03/08 新盤連環推 二手陷捱打局面 2023年樓市復甦 中細價新盤先行 2023/03/17 2023年樓市復甦 中細價新盤先行 新盤先租後買 搶內地客 2023/03/21 新盤先租後買 搶內地客 你可能感興趣 新盤延推+落成高峰 樓價怎麼走? 14:00 2023/03/03 新盤延推+落成高峰 樓價怎麼走? 新盤復常路漫長 19:57 2023/03/06 新盤復常路漫長 新盤連環推 二手陷捱打局面 18:00 2023/03/08 新盤連環推 二手陷捱打局面 最新專欄文章 專家樓論 - 私樓多落成 新租盤保持充裕 今日 私樓多落成 新租盤保持充裕 專家樓論 - 細價樓、豪宅起動 撐起樓市 2023/03/23 細價樓、豪宅起動 撐起樓市 專家樓論 - 二手樓小漲小回 2023/03/23 二手樓小漲小回 專家樓論 - 樓價難負擔未變 2023/03/22 樓價難負擔未變 專家樓論 - 新盤先租後買 搶內地客 2023/03/21 新盤先租後買 搶內地客 一手市場 香港物業 樓價 KOKO MARE 物業 物業市場 加息 發展商