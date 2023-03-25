恒指國指 齊現晨星 財金專欄 2023/03/25 分享： 分享： 港股昨日衝高回落，恒生指數20000點得而復失，但未來一個月是美國議息空窗期，加上內地下周一正式降準，港股反彈未結束。尤其恒指和國企指數中期走勢呈現「早晨之星」，樂觀可以回到1月高位，恒指差極也有望挑 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股穿梭2萬點 等錢到發力（第四版） 2023/03/24 港股穿梭2萬點 等錢到發力（第四版） 中字股實力談 - 最少7厘息 中電信才吸引 2023/03/24 最少7厘息 中電信才吸引 中字股實力談 - 港股重返兩萬 人民幣北水撑好友反攻（第四版） 2023/03/23 港股重返兩萬 人民幣北水撑好友反攻（第四版） 中字股實力談 - 經濟復常+分拆 潤電增長加速 2023/03/23 經濟復常+分拆 潤電增長加速 中字股實力談 - 議息前強攻 港股好友先下手為強（第四版） 2023/03/22 議息前強攻 港股好友先下手為強（第四版） 頭肩底 頭肩頂 恒生指數 恒生中國企業指數 中美關係 北水流入 人民幣 美元