港股昨日衝高回落，恒生指數20000點得而復失，但未來一個月是美國議息空窗期，加上內地下周一正式降準，港股反彈未結束。尤其恒指和國企指數中期走勢呈現「早晨之星」，樂觀可以回到1月高位，恒指差極也有望挑

...