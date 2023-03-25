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恒指國指 齊現晨星

財金專欄 2023/03/25

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港股昨日衝高回落，恒生指數20000點得而復失，但未來一個月是美國議息空窗期，加上內地下周一正式降準，港股反彈未結束。尤其恒指和國企指數中期走勢呈現「早晨之星」，樂觀可以回到1月高位，恒指差極也有望挑

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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