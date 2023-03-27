晉達：把握高通脹下投資機遇

2023年宏觀數據持續放緩，加上通脹狀態膠著，貨幣緊縮，投資者把焦點投放在全球經濟衰退上。參考過往經驗，宏觀數據有機會惡化，目前已呈跌勢的領先經濟指標或將更急劇下挫。

貸款和信貸活動表面上看似穩健，但有初步跡象反映情況已開始逆轉。投資者必須了解對經濟衰退程度構成關鍵影響的各種因素，以部署投資。

應對通脹為關鍵

全球央行，包括聯儲局，仍以對抗通脹為主要目標。當局先前強調，相比起行動過多，行動不足所引致的風險更高，很可能需要犧牲一定經濟增長方可全面控制通脹。因此，我們預料經濟放緩將會比市場預期更早發生，故對周期性增長保留審慎態度。

美國勞動市場緊張，加上在工資增長水平的影響下，窒礙聯儲局在經濟未明顯放緩下把通脹恢復至目標水平。我們預計聯儲局在2023年將同時運用利率和量化緊縮措施以維持緊縮政策，而增長及企業盈利則逐漸轉弱。由於有部份人士預期聯儲局將在2023年下半年開始減息，這一系列措施或會使市場失望。

聚焦中國市場

疫情期間，由於中國人民銀行面對疫情防控處理和房地產市場低迷情況等一系列問題，對家庭消費亦帶來一定影響，中國通脹持續偏低。隨著中國政府逐步優化防疫政策，並加強推動房地產市場和刺激整體經濟，經濟增長因而重新加速。

受益於龐大的剩餘家庭存款，當局能更輕易地透過信貸途徑和房地產市場果斷推行放寬政策。此外，財政措施有機會維持寬鬆，甚或放寬，可望為投資者帶來積極迴響。

放眼未來，已發展國家的流動性趨緊及增長和盈利轉弱將繼續是投資者的關注重點。投資者可留意中港股市，因動態政策和不同周期定位料將帶來正面影響，再加上相關增長率下的估值顯得吸引。

另外，亦應密切關注中國政策的發展走向、已發展市場的流動變化、經濟增長和企業盈利等主要市場力量。

最後，由於宏觀數據放緩，實際收益率上升提高防守型政府債券的吸引力。儘管通脹持續，投資者也可在收益率進一步重新定價時考慮政府債券，抓緊投資機遇。

作者：晉達資產管理

...