恒指第二季波幅料3500點 趙文利：看好「中字頭」重估

展望後市，建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利在接受《Money Times》專訪時表示，估計港股第二季為震盪市，恒指第二季波幅區間料為18000至21500點水平，看好「中字頭」股份估值重估、高息股及黃金。

他續指，不排除美國股市將出現比較劇烈的回調，港股也將不可避免地被拖累。不過，趙文利認為港股的調整幅度不會太深，只會是中等級別的調整，不會跌到像去年的低位（14597點），甚至創新低。

「港股沒有可能創新低了。我們的長綫領先指標已經發出了見底訊號，所以去年10月份的低位，就是這一輪的底部了。」

他表示，基於熊市的特徵是它的底部可能有很多個，可能最低點已經過去了，但仍有機會回調至16000至17000點。

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專訪 國策專家趙文利 談港股次季部署【下一頁】

對於「中字頭」國企股方面，趙文利表示，雖然國企股已經升了一波，但相信這次中字頭的估值重估故事還能走得比較遠，認為這是結構性的投資機遇。

「這不僅是因為國企股估值長期低企或股息率高而已，他們的避險價值也有所體現，更重要的是，國企股未來基本面的改善。」

趙文利解釋指，這次的國企改革是中央對於國企的考核，「國企領導可能也會更關注這些市場化的指標，和市場的溝通也會改善，也更關注自己的股票價格和市值，這方面將和以前不同。」

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