騰訊 靠3大動力 建立高增長趨勢

騰訊 （00700） 上周累升11%，市場資金反映對最新業績的受落程度。公司具備3大動力，值得中綫投資者持續收集：

一 視頻號成增收利器

二 遊戲監管、宏觀消費齊復常

三 強化降本增效 AI有序推進

根據騰訊的業績演示材料，公司總結了2022年第四季業務取得成功的要素，並透露2023年將發展4個增長引擎。

▼ 點擊圖片放大 +2

因素一：視頻號成增收利器

視頻號新業務的規模擴張取得良好進展。公司指用戶2022年第四季花在視頻號的總時長已是朋友圈的1.2倍，並提早達成「視頻號信息流廣告錄得10億元收入」的年初目標。

談到如何進一步加強視頻號變現能力，公司指會考慮開拓包括直播電商在內的其他收入來源，初步會專注高品質商家及產品，並尋求現有微信小程序商家合作，認為所涉及實際操作更少，效率更高。

高盛長遠看好視頻號的內容生態與變現能力相輔相成，並成為微信生態圈重要的擴充功能。此外，隨住騰訊提升廣告業務的機器學習能力，增強針對用戶的推送能力，廣告庫存可望進一步提升。

因素二：遊戲監管、宏觀消費齊復常

3月23日，國家新聞出版署發布3月份共86款遊戲的新版號，令整個季度的新版號總數升至288個。花旗按此推算，2023全年內地可望迎來近1,300款新遊戲，是去年的兩倍有多。

騰訊總裁劉熾平認為，隨着內地遊戲行業監管趨正常化，市場可迎來更多優質內容，從而活化整體的市場氣氛及用戶參與。劉熾平又提到，騰訊第四季遊戲流水已錄按年上升，預計首季遊戲業務成長較好。此外，騰訊重磅新作《黎明覺醒︰生機》已於2月23日推出，而《無畏契約》最快本周可望公布正式上市日期，均利好業務前景。

國際市場遊戲也取得良好進展，第四季收入按年增長5%至139億元，並貢獻了遊戲總收入的33%，確實成長為公司收入新支柱。高盛提到，公司高達40款以上的海外遊戲儲備，持續的推陳出新，將可抵銷老遊戲《PUBG Mobile》的疲弱。

公司也提到，隨着中國消費復甦，在2022年第一季高基數的基礎上，騰訊的日均商業支付金額自2023年第一季以來恢復了雙位數的按年增長。

▼ 點擊圖片放大

因素三：強化降本增效 AI有序推進

騰訊開源有效，節流也不落後，各項業務的毛利率按年均有所改善。騰訊主席兼首席執行官馬化騰表示，現時騰訊着重「減脂增肌」，更加聚焦核心、擅長業務，不會進行紅海競爭消耗戰，又指今年未設降本增效具體指標，但會從業務毛利、人均增效、長期規劃等出發。

騰訊嚴守紀律，不再粗放發展，在科網板塊最新投資話題──AI大模型上也有所體現。公司在業績會中展示其AI發展藍圖，可見公司視AI技術發展為業績增長的倍增器，以加強現有業務為主。

重拾高增長 騰訊可布局

......

訂戶可登入解鎖全部內容

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此。

...