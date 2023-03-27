美元領導地位 被加快動搖 財金專欄 2023/03/27 分享： 分享： 聯儲局加息決心不再堅定，美元領導地位又被動搖，美元前景料續淡。 接連的銀行事故明顯動搖了聯儲局對加息抗通脹的決心，美聯儲主席鮑威爾於上周議息會上，直認委員間曾討論應否停止加息。歐洲雖然同樣面對銀行事故， ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元調升目標至1.12 今日 歐元調升目標至1.12 英鎊料難破1.25 今日 英鎊料難破1.25 日圓維持目標128 今日 日圓維持目標128 澳元阻力位69美仙 今日 澳元阻力位69美仙 紐元或可挑戰64美仙 今日 紐元或可挑戰64美仙 你可能感興趣 歐元調升目標至1.12 今日 01:00 歐元調升目標至1.12 英鎊料難破1.25 今日 01:00 英鎊料難破1.25 日圓維持目標128 今日 01:00 日圓維持目標128 最新專欄文章 加元徘徊1.35至1.39 今日 加元徘徊1.35至1.39 紐元或可挑戰64美仙 今日 紐元或可挑戰64美仙 澳元阻力位69美仙 今日 澳元阻力位69美仙 日圓維持目標128 今日 日圓維持目標128 英鎊料難破1.25 今日 英鎊料難破1.25 中國 經濟 美國 美元 指數 銀行 通脹 人民幣 服務 加息