美元領導地位 被加快動搖

聯儲局加息決心不再堅定，美元領導地位又被動搖，美元前景料續淡。

接連的銀行事故明顯動搖了聯儲局對加息抗通脹的決心，美聯儲主席鮑威爾於上周議息會上，直認委員間曾討論應否停止加息。歐洲雖然同樣面對銀行事故，

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