歐元調升目標至1.12 財金專欄 2023/03/27 分享： 分享： 受銀行事故影響，聯儲局加息決心已不再堅定。相反，歐央行於月中議息會卻大舉加息半厘。在歐美貨幣政策出現反差情況上，這無疑利好歐元。惟關注隨歐息逐步走高，會否對當地銀行業又或較弱的南歐經濟帶來衝擊。技術上 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元領導地位 被加快動搖 今日 美元領導地位 被加快動搖 英鎊料難破1.25 今日 英鎊料難破1.25 日圓維持目標128 今日 日圓維持目標128 澳元阻力位69美仙 今日 澳元阻力位69美仙 紐元或可挑戰64美仙 今日 紐元或可挑戰64美仙 你可能感興趣 美元領導地位 被加快動搖 今日 01:00 美元領導地位 被加快動搖 英鎊料難破1.25 今日 01:00 英鎊料難破1.25 日圓維持目標128 今日 01:00 日圓維持目標128 最新專欄文章 加元徘徊1.35至1.39 今日 加元徘徊1.35至1.39 紐元或可挑戰64美仙 今日 紐元或可挑戰64美仙 澳元阻力位69美仙 今日 澳元阻力位69美仙 日圓維持目標128 今日 日圓維持目標128 英鎊料難破1.25 今日 英鎊料難破1.25 中國 經濟 美國 美元 指數 銀行 通脹 人民幣 服務 加息