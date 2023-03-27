歐元調升目標至1.12

受銀行事故影響，聯儲局加息決心已不再堅定。相反，歐央行於月中議息會卻大舉加息半厘。在歐美貨幣政策出現反差情況上，這無疑利好歐元。惟關注隨歐息逐步走高，會否對當地銀行業又或較弱的南歐經濟帶來衝擊。技術上

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