面對10.4%通脹率英倫銀行僅加息0.25厘。行長貝利在聲明中更指英通脹已見頂。市場認為貝利言語中指向該行無心加息壓通脹。現市場估計英國可能在6月多加一次0.25厘後，息率見頂。英國陷滯漲風險高，惟受

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