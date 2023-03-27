英鎊料難破1.25 財金專欄 2023/03/27 分享： 分享： 面對10.4%通脹率英倫銀行僅加息0.25厘。行長貝利在聲明中更指英通脹已見頂。市場認為貝利言語中指向該行無心加息壓通脹。現市場估計英國可能在6月多加一次0.25厘後，息率見頂。英國陷滯漲風險高，惟受 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元領導地位 被加快動搖 今日 美元領導地位 被加快動搖 歐元調升目標至1.12 今日 歐元調升目標至1.12 日圓維持目標128 今日 日圓維持目標128 澳元阻力位69美仙 今日 澳元阻力位69美仙 紐元或可挑戰64美仙 今日 紐元或可挑戰64美仙 你可能感興趣 美元領導地位 被加快動搖 今日 01:00 美元領導地位 被加快動搖 歐元調升目標至1.12 今日 01:00 歐元調升目標至1.12 日圓維持目標128 今日 01:00 日圓維持目標128 最新專欄文章 加元徘徊1.35至1.39 今日 加元徘徊1.35至1.39 紐元或可挑戰64美仙 今日 紐元或可挑戰64美仙 澳元阻力位69美仙 今日 澳元阻力位69美仙 日圓維持目標128 今日 日圓維持目標128 歐元調升目標至1.12 今日 歐元調升目標至1.12 中國 經濟 美國 美元 指數 銀行 通脹 人民幣 服務 加息