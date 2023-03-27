日本2月份扣除食品及能源的雙核心年通脹率高企3.5%，較1月的3.2%要高，反映日央行必須加大抗通脹力度。另邊廂，從聯儲局主席鮑威爾上周議會後的聲明中反映出該局對於加息抗通脹的決心已開始動搖。這一轉變

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