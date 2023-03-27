日圓維持目標128 財金專欄 2023/03/27 分享： 分享： 日本2月份扣除食品及能源的雙核心年通脹率高企3.5%，較1月的3.2%要高，反映日央行必須加大抗通脹力度。另邊廂，從聯儲局主席鮑威爾上周議會後的聲明中反映出該局對於加息抗通脹的決心已開始動搖。這一轉變 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元領導地位 被加快動搖 今日 美元領導地位 被加快動搖 歐元調升目標至1.12 今日 歐元調升目標至1.12 英鎊料難破1.25 今日 英鎊料難破1.25 澳元阻力位69美仙 今日 澳元阻力位69美仙 紐元或可挑戰64美仙 今日 紐元或可挑戰64美仙 你可能感興趣 美元領導地位 被加快動搖 今日 01:00 美元領導地位 被加快動搖 歐元調升目標至1.12 今日 01:00 歐元調升目標至1.12 英鎊料難破1.25 今日 01:00 英鎊料難破1.25 最新專欄文章 加元徘徊1.35至1.39 今日 加元徘徊1.35至1.39 紐元或可挑戰64美仙 今日 紐元或可挑戰64美仙 澳元阻力位69美仙 今日 澳元阻力位69美仙 英鎊料難破1.25 今日 英鎊料難破1.25 歐元調升目標至1.12 今日 歐元調升目標至1.12 中國 經濟 美國 美元 指數 銀行 通脹 人民幣 服務 加息