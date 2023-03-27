從澳央行上周公開的議息會議記錄中顯示，當天澳央行僅討論了加息0.25厘，把其官方息率推上3.6厘水平，未有討論作更大幅度加息。市場視之為澳央行暗示加息周期見頂。以3.6厘澳息相比4.75厘美息，除非美

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