澳元阻力位69美仙 財金專欄 2023/03/27 分享： 分享： 從澳央行上周公開的議息會議記錄中顯示，當天澳央行僅討論了加息0.25厘，把其官方息率推上3.6厘水平，未有討論作更大幅度加息。市場視之為澳央行暗示加息周期見頂。以3.6厘澳息相比4.75厘美息，除非美 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元領導地位 被加快動搖 今日 美元領導地位 被加快動搖 歐元調升目標至1.12 今日 歐元調升目標至1.12 英鎊料難破1.25 今日 英鎊料難破1.25 日圓維持目標128 今日 日圓維持目標128 紐元或可挑戰64美仙 今日 紐元或可挑戰64美仙 你可能感興趣 美元領導地位 被加快動搖 今日 01:00 美元領導地位 被加快動搖 歐元調升目標至1.12 今日 01:00 歐元調升目標至1.12 英鎊料難破1.25 今日 01:00 英鎊料難破1.25 最新專欄文章 加元徘徊1.35至1.39 今日 加元徘徊1.35至1.39 紐元或可挑戰64美仙 今日 紐元或可挑戰64美仙 日圓維持目標128 今日 日圓維持目標128 英鎊料難破1.25 今日 英鎊料難破1.25 歐元調升目標至1.12 今日 歐元調升目標至1.12 中國 經濟 美國 美元 指數 銀行 通脹 人民幣 服務 加息