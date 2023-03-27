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紐元或可挑戰64美仙

財金專欄 2023/03/27

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紐央行首席經濟師雖公開支持加息，不過，對於4月5日議息會，按利率期貨變化顯示，市場料紐央行只具八成機率加息0.25厘。紐元息率水平現今高於澳元息率達1.15厘，當澳央行已暗示加息周期見頂，料這會限制紐

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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