紐元或可挑戰64美仙

紐央行首席經濟師雖公開支持加息，不過，對於4月5日議息會，按利率期貨變化顯示，市場料紐央行只具八成機率加息0.25厘。紐元息率水平現今高於澳元息率達1.15厘，當澳央行已暗示加息周期見頂，料這會限制紐

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