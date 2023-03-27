加元徘徊1.35至1.39

按利率期貨價格變化顯示，市場估加央行到7月將有機會率先減息0.25厘。而7月的減息未必是今年唯一次，待9月有機再減0.25厘，機率也有九成。市場有如此預測，是因為加拿大2月年通脹率急速回落至5.2%水

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