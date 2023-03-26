退休金負擔太重 法國有苦自己知 國際 23:12 2023/03/26 分享： 分享： 法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）近期忙於四處拆彈，主因是政府繞過國會，強行通過將法定退休年齡由62歲上調至64歲的退休改革法案。全國過去兩周已有合共超過300場示威，累計逾100萬人次參加，為2018年底「黃背心」示威以來最大規模，而單是首都巴黎已人近450人被捕。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 加息兼拒全面擔保存款 儲局思路拆解 2023/03/23 加息兼拒全面擔保存款 儲局思路拆解 AT1債強行清零 為何手尾長？ 2023/03/21 AT1債強行清零 為何手尾長？ 強迫烏克蘭割地 無助達至和平 2023/03/20 強迫烏克蘭割地 無助達至和平 從矽谷銀行爆煲 看為何日本不肯加息 2023/03/19 從矽谷銀行爆煲 看為何日本不肯加息 英國預算案 劍指人手荒 2023/03/16 英國預算案 劍指人手荒 你可能感興趣 加息兼拒全面擔保存款 儲局思路拆解 22:58 2023/03/23 加息兼拒全面擔保存款 儲局思路拆解 AT1債強行清零 為何手尾長？ 21:50 2023/03/21 AT1債強行清零 為何手尾長？ 強迫烏克蘭割地 無助達至和平 21:58 2023/03/20 強迫烏克蘭割地 無助達至和平 最新專欄文章 國金札記 - 加息兼拒全面擔保存款 儲局思路拆解 2023/03/24 加息兼拒全面擔保存款 儲局思路拆解 國金札記 - 馬克龍避過一劫 只怕「好戲」在後頭 2023/03/23 馬克龍避過一劫 只怕「好戲」在後頭 國金札記 - AT1債券強行清零 為何手尾長？ 2023/03/22 AT1債券強行清零 為何手尾長？ 國金札記 - 中俄首腦峰會 烏終戰現曙光 2023/03/21 中俄首腦峰會 烏終戰現曙光 從矽谷銀行爆煲 看日本為何不肯加息 2023/03/20 從矽谷銀行爆煲 看日本為何不肯加息 法國 政治 社會福利 退休金 退休 社會矛盾 遊行集會 請願示威 馬克龍