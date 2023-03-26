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退休金負擔太重 法國有苦自己知

國際 23:12 2023/03/26

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法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）近期忙於四處拆彈，主因是政府繞過國會，強行通過將法定退休年齡由62歲上調至64歲的退休改革法案。全國過去兩周已有合共超過300場示威，累計逾100萬人次參加，為2018年底「黃背心」示威以來最大規模，而單是首都巴黎已人近450人被捕。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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