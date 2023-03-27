「裕澤香江」星光熠熠 泰印首富現身

港府上周五的「裕澤香江」高峰論壇，閉門進行。消息指場內雲集一眾富豪，包括泰國首富謝國民、多次問鼎印尼首富的陳江和等，「宴會中，有一桌全是知名科企創始人！」

泰國首富 擬港設家族辦公室

這個以家族辦公室為焦

...