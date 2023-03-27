「裕澤香江」星光熠熠 泰印首富現身 財金專欄 2023/03/27 分享： 分享： 港府上周五的「裕澤香江」高峰論壇，閉門進行。消息指場內雲集一眾富豪，包括泰國首富謝國民、多次問鼎印尼首富的陳江和等，「宴會中，有一桌全是知名科企創始人！」 泰國首富 擬港設家族辦公室 這個以家族辦公室為焦 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 兩任特首顧問團 李家超Vs林鄭風格 2023/03/24 兩任特首顧問團 李家超Vs林鄭風格 有政戲 - 熱門議題欠奉 前廳交流會未夠貼地？ 2023/03/23 熱門議題欠奉 前廳交流會未夠貼地？ 有政戲 - 京對港策略人事確定 港落實大步走 2023/03/22 京對港策略人事確定 港落實大步走 有政戲 - 全球央行領袖集香江 銀行風暴上議程 2023/03/21 全球央行領袖集香江 銀行風暴上議程 有政戲 - 港澳辦改革 中央對港戰略新定位 2023/03/20 港澳辦改革 中央對港戰略新定位 政治 香港 泰國 印尼 陳茂波 中國市場 東南亞 葉劉淑儀 稅務 行政會議