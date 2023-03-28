洪灝：讀懂周期就讀懂股市

思睿集團上周在上海和廣州舉辦了兩場峰會，首席經濟學家洪灝皆有出席，演講的主要內容如下：



上海峰會：中國經濟周期三到四年輪動一次

「如果我們把市場各項指標匯總起來，可以看到一些比較清晰的規律，比如中國經濟大概會以每3-4年的時間就會形成一個短周期，7-11年左右會形成一個中周期。

其實，股市的表現也忠實地反映着經濟周期的輪動，比較典型的如08年的雷曼危機、12年的歐債危機、16年的股市熔斷、再到20年的新冠。

回歸當下，市場的很多訊號也告訴我們現在可能已經處在一個周期的底部。其實從去年十月份開始，我們其實一直向行業重申的觀點，到目前為止，我相信市場表現已經給出了驗證我們判斷的正向回饋。」

洪灝同時提示了一個比較重要的周期訊號。「最近我們關注到的一個訊號是家庭儲蓄。目前中國居民的家庭儲蓄基本上已經回到了歷史高點。未來一段時間，隨着政府各項穩內需、促增長的政策出台，居民的儲蓄會逐漸轉化成消費，市場的流動性會重新回來，帶動資本市場的持續回暖。」

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廣州峰會：投資要看樓市

投資要看樓市。中國的房地產的總量接近500萬億人民幣（下同），這是一個很大的資產類別。如果房地產今年不能夠如期復甦，中國復甦的力度可能就沒有我們想像的那麼大。

今天經濟的增長目標是5個點，去年是4個點的增長，因為去年非常低，如果今年發力的話，我們非常有可能會衝破，就是我們5%。甚至市場的共識預期5.5%。

看一下整個全球的房地產行業在全球的分布，以及房地產的市值和全球的人口的分布對應的關係。

看圖，中國14億人口，全球80億人口。中國的人口比例20%。黃色的圈是整個中國的房地產佔全球的房地產總市值的比例，房地產總值大概是500萬億元。

歐洲、美國房地產總值大概是在300萬億元左右。

但是，雖然中國房地產的價值比例佔比遠遠超過了人口的佔比。但是歐美的房地產市值所佔的全球的比例更突出。一小撮人佔據了巨大的房地產估值。

因此，這個圖告訴我們，首先，中國房地產會不會大家都說很貴。從這個圖上看，其實我們還是有發展空間的。這個圖我們可以看出來，隨着經濟越來越發達，那麼我們的房地產的市值在全球的總市值呢他會不斷地增長。

我們看一下居民的家庭財產配置。

深藍色的這個柱狀圖，就是房地產，其他就是股票，債券，保險，存款等等。最右邊，我們看到的是中國家庭的房地產，佔資產大概是41%。我相信可能會更高。因為我們中國房地產資料，用親戚朋友的名字買。所以呢，很可能這個資料的顯示了實際的情況可能更高。

日本，從右邊數過來第二個圖。90年之後，我們看到這個日本房地產泡沫破滅之後，比例已經穩定下來。

美國從2005年的1/3，跌到了2020年的1/4。

這張圖說明中國的家庭的資產配置還是非常不成熟，尤其是相對於發達國家。這個也說明了其他的資產類別在未來的增長了很多，房地產佔比最後可能會到1/3或者1/4左右。

房地產增值是主要的動力。首先我們看到的就來自於這個全球的人口的增長。

過去200年，全球人口增長趨勢，以及過去20年城鎮化率提高，人們不斷的從第一產業農業，解放出來把這個生產力解放出來，進入第二產業、第三產業製造業。這個時候呢，我們看到國家經濟的發展，同時房價的上升。

城鎮化是一個全球的200年的不可逆的宏觀趨勢。這個圖顯示的是200年的房價，全球主要國家的房價。

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好了，講完人口和房價、人口的城鎮化、貨幣的關係。那麼我們中國呢，是一個非常有意思的資料，想跟大家分享一下。

中國2001年進入世貿組織之後，2010年最熱的主題就是路易斯拐點。就是剛才講的這個青壯年勞動人口，整個工作人口的比例到了高點，開始慢慢下降，但是當時，雖然我們都進行了激烈的討論，但是沒有感同身受。10年之後，今天2023年，我們回首看一下2010年我們的經歷了這個路易斯的拐點，它不僅僅是人口的拐點，同時還是房地產投資增長速度的拐點。

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