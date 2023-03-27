美團護城河有幾堅 季報有分曉

美團 （03690） 3月 24 日發布2022 年第四季度財報。其中綫下交付和交易型業務——外賣仍然不錯，但資訊分發類業務——本地生活已經可以看到對手兵臨城下。核心要點如下：

1、即時配送護城河堅固：

這個季度包括閃購和餐飲外賣的即配單量是48.3億單，相當於日均5300萬單，同比增長了13.6%。

本季度即配服務收入達198億元（人民幣．下同），同比大漲31.9%。

本季度即配收入增速再度遠高於單量增速13.6%，且幅度進一步加大。從中可以推測，美團在繼續大跨步提升對配送的收費，或減少物流補貼。不過，外賣騎手運力短缺，三季度即配服務毛利潤是-24億，毛虧率略微提高到14.4%，但相比去年同期的-30%，同樣是大幅改善。

本季度配送單均毛虧損約為0.5元，未來配送毛利繼續改善，打平甚至微利也並非不可能。這也意味着美團外賣及閃購UE（Unit Economics單位經濟）模型還有可觀的利潤提升空間。總的來看，美團的核心壁壘——即時配送的護城河依然堅固。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

2、到店護城河已經破防：

剔除出色的配送收入後，本季反映商流的佣金收入和廣告收入變現則已體現出美團本地生活王國上的裂痕，具體來看：

交易型業務所代表的佣金收入是146億，同比增長13.7%，增速和即配單量增長基本匹配；但反映流量分發和推廣能力的廣告類收入（主要來自到店類業務）收入77.4億元，同比下降了4.8%。

雖然有消費者因感染難以外出的原因可以「背鍋」，但以二季度期間上海接近「停滯」，但廣告性收入尚有1.4%的增長，且與二季度時佣金性收入增速並無明顯差異（約為2%）。

但本季與流量分發更相關的廣告收入增速，卻與佣金增速間出現了18pct的巨大缺口，可以推測擁有巨大流量優勢的抖音，已經在到店商家的廣告宣傳上給了美團清晰可見的營收壓力，再結合利潤率的下滑，也能驗證本地生活的護城河已然破防。

而快手 （01024） 近期也表達了進軍本地生活/到店業務的意願，雖然2023年內到店行業整體大概率是會復甦，但美團所面臨的競爭壓力相比去年恐怕只多不少。

▼ 點擊圖片放大 +2

3、新業務繼續減虧 ... ...

4、利潤不再驚豔 ... ...

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

其餘內容，登入詳閱。



★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★

新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此。

...