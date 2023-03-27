  • 19°C
香港時間 : 2023327日 (週一) 13:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

復星財富李曉翀：Deckers股價上漲250倍的啟示

財金猛人追蹤 11:55 2023/03/27

分享：

分享：

最近法國運動鞋品牌Hoka開倉，打哂蛇餅。筆者穿著Hoka的鞋多年，初期不外乎是「潮流興，多花款」，誰料日子有功，「轉Channel」的時候，竟有所不慣，便開始留意Hoka母公司Deckers（美：DECK），從生活中細嚐投資的樂趣。

    點擊圖片放大

 
由2000年最後一個交易日收市價計算，截至上周五，2023年Deckers股價之間超過250倍的升幅。
 
Deckers品牌經營能力得到驗證
 
正所謂，萬事起頭難。1995年，Deckers收購UGG，當時UGG品牌正處低潮期，偏偏Deckers睇中佢嘅潛力，堅信「平野有好野」。終於，在2000年迎來轉折點，UGG得到美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）青睞，在她節目中推介UGG，同時Deckers將新品送給好萊塢明星，後來陸續出現羊群效應。
 
UGG一役成功「響朵」，Deckers信心大增，繼續收購潛力品牌，改造後推出市場，成功衍生出近期大熱的Hoka等，持續推動收入增長。單靠明星效應明顯不夠，早於2023年前，Deckers已懂得玩飢餓營銷等策略，亦從中摸索消費者的心理及潮流趨勢，要知道，在潮流界能持續受歡迎並不容易。
 
因此，筆者看好Deckers未來增長勢頭，特別是現金流充裕之下，經營品牌的能力在UGG、Hoka已得到驗證，接下來考驗Deckers的是，旗下不同品牌開拓美國市場以外的能力。
 
Hoka佔收比率不斷提升
 
於2013年，Deckers收購Hoka One One，現時Deckers坐擁多個品牌，收入來源主要來自4個品牌，分別是UGG、Hoka、Teva，以及Sanuk，其中來自Hoka收入過去4個財年，複合增長率已超逾50%。
 
Deckers近期股價表現逼近歷史高位，對比Nike、Adidas的震蕩表現，明顯更勝一籌，原因來自旗下Hoka佔比的逐漸提升。最新業績顯示，2023財年前9個月，來自Hoka的收入佔Deckers總收入比率已達37%，若佔比進一步提升超逾50%，將會對整體估值帶來重估之效。
 
Hoka連續12個月按年銷量增長
 
根據中國內地淘系平台銷售數據顯示，2023年首兩個，Hoka销量按年呈雙位數增長，明顯優於同業。除了費達拿（Roger Federer）的On Running之外，其他國際知名運動品牌均按年下跌，而且Hoka是過去連續12個月，每一個月的按年增速均保持增長狀態，這方面遠勝同業，亦逐漸顯現開拓中國市場的潛力。
 
另外，市佔率方面，根據歐睿數據顯示，HOKA由2017年僅0.3%，上升到2022年的2.3%，在美國運動鞋市場中，開始撼動前十的位置；中國運動鞋市場方面，暫時未見到相關數據。不過，最新業績會上，投資者的焦點已開始留意該品牌在內地的開店速度及市佔率，相信是未來重要的股價催化劑。 
 
估值方面，執筆之時，按彭博一致預期計算，2023財年的市盈率約24倍，未來3年的經調整淨利複合增長率約20%，成長股而言算是合理，短期內，集團在公布2023財年全年業績前或難見調整勢頭，短炒只能起個「尾注」，不妨留意調整時機，考慮中長綫部署。
 
（筆者為證監會持牌人，執筆之時，沒有持有上述股票。）

撰文：復星國際證券有限公司研究部助理副總裁李曉翀

編輯：鍾采餘

★★《2023年電子書系列》層出不窮 ★★
新書出爐：2023年hket 35周年 10大電子書系列，內容涵蓋股樓、中美政經形勢、股、樓投資、理財等範疇，並於首二季陸續上架，未成訂戶的朋友可以試閱價10元/月，便可無限瀏覽電子書架、《香港經濟日報》及《置業家居周刊》電子版。訂閱請按此

...

撰文 : 李曉翀 復星國際證券有限公司研究部助理副總裁

欄名 : 無寶不落

最新專欄文章

AI變革 關注 微軟 谷歌 百度
2023/03/20
AI變革 關注 微軟 谷歌 百度
復星財富李曉翀 美股震盪加劇宜吸納優質股
2023/03/13
復星財富李曉翀 美股震盪加劇宜吸納優質股
收購 運動 時裝服飾 美股 宏觀分析 Adidas Nike 市盈率 銷售 運動

上一篇文章

翻開食物革命的下一篇章：培植肉

下一篇文章

建銀國際趙文利：恒指第二季波幅3500點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

洪灝：讀懂周期就讀懂股市
洪灝：讀懂周期就讀懂股市
建銀國際趙文利：恒指第二季波幅3500點
建銀國際趙文利：恒指第二季波幅3500點
黃國英評滙豐 領展 港鐵（附券商目標價）
黃國英評滙豐 領展 港鐵（附券商目標價）
曾淵滄：當收息股變「炒股」時 要小心
曾淵滄：當收息股變「炒股」時 要小心
大摩首席策略師看淡美股理據
大摩首席策略師看淡美股理據
曾淵滄：騰訊始終是最好的科網股
曾淵滄：騰訊始終是最好的科網股