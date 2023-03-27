復星財富李曉翀：Deckers股價上漲250倍的啟示

最近法國運動鞋品牌Hoka開倉，打哂蛇餅。筆者穿著Hoka的鞋多年，初期不外乎是「潮流興，多花款」，誰料日子有功，「轉Channel」的時候，竟有所不慣，便開始留意Hoka母公司Deckers（美：DECK），從生活中細嚐投資的樂趣。

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由2000年最後一個交易日收市價計算，截至上周五，2023年Deckers股價之間超過250倍的升幅。



Deckers品牌經營能力得到驗證



正所謂，萬事起頭難。1995年，Deckers收購UGG，當時UGG品牌正處低潮期，偏偏Deckers睇中佢嘅潛力，堅信「平野有好野」。終於，在2000年迎來轉折點，UGG得到美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）青睞，在她節目中推介UGG，同時Deckers將新品送給好萊塢明星，後來陸續出現羊群效應。



UGG一役成功「響朵」，Deckers信心大增，繼續收購潛力品牌，改造後推出市場，成功衍生出近期大熱的Hoka等，持續推動收入增長。單靠明星效應明顯不夠，早於2023年前，Deckers已懂得玩飢餓營銷等策略，亦從中摸索消費者的心理及潮流趨勢，要知道，在潮流界能持續受歡迎並不容易。



因此，筆者看好Deckers未來增長勢頭，特別是現金流充裕之下，經營品牌的能力在UGG、Hoka已得到驗證，接下來考驗Deckers的是，旗下不同品牌開拓美國市場以外的能力。



Hoka佔收比率不斷提升



於2013年，Deckers收購Hoka One One，現時Deckers坐擁多個品牌，收入來源主要來自4個品牌，分別是UGG、Hoka、Teva，以及Sanuk，其中來自Hoka收入過去4個財年，複合增長率已超逾50%。



Deckers近期股價表現逼近歷史高位，對比Nike、Adidas的震蕩表現，明顯更勝一籌，原因來自旗下Hoka佔比的逐漸提升。最新業績顯示，2023財年前9個月，來自Hoka的收入佔Deckers總收入比率已達37%，若佔比進一步提升超逾50%，將會對整體估值帶來重估之效。



Hoka連續12個月按年銷量增長



根據中國內地淘系平台銷售數據顯示，2023年首兩個，Hoka销量按年呈雙位數增長，明顯優於同業。除了費達拿（Roger Federer）的On Running之外，其他國際知名運動品牌均按年下跌，而且Hoka是過去連續12個月，每一個月的按年增速均保持增長狀態，這方面遠勝同業，亦逐漸顯現開拓中國市場的潛力。



另外，市佔率方面，根據歐睿數據顯示，HOKA由2017年僅0.3%，上升到2022年的2.3%，在美國運動鞋市場中，開始撼動前十的位置；中國運動鞋市場方面，暫時未見到相關數據。不過，最新業績會上，投資者的焦點已開始留意該品牌在內地的開店速度及市佔率，相信是未來重要的股價催化劑。



估值方面，執筆之時，按彭博一致預期計算，2023財年的市盈率約24倍，未來3年的經調整淨利複合增長率約20%，成長股而言算是合理，短期內，集團在公布2023財年全年業績前或難見調整勢頭，短炒只能起個「尾注」，不妨留意調整時機，考慮中長綫部署。



（筆者為證監會持牌人，執筆之時，沒有持有上述股票。）

撰文：復星國際證券有限公司研究部助理副總裁李曉翀

編輯：鍾采餘

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